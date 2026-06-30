Бюджетний смартфон з акумулятором на 8000 мА·год: представлено OnePlus N6 (фото)

OnePlus представила ультрабюджетний смартфон N6.

Про новинку повідомляє Android Headlines.

Головний акцент зроблено на автономності: акумулятор ємністю 8000 мА·год підтримує швидку дротову зарядку SuperVOOC потужністю 45 Вт та реверсивну зарядку потужністю 5 Вт, що дозволяє використовувати телефон як зовнішній акумулятор (бездротова зарядка відсутня). Смартфон працює на базі новітньої операційної системи Android 16 з фірмовою оболонкою OxygenOS 16.

Апаратною платформою телефону є 6-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 6360 Apex. OnePlus N6 отримав плоский 6,8-дюймовий LCD-екран із частотою оновлення 120 Гц, отвором під фронтальну камеру та бічним сканером відбитків пальців. Корпус пристрою має плоскі грані та пропонується у двох кольорах: зеленому (Midnight Green) та м'ятному (Fresh Mint). Очікувалося, що стартова ціна буде нижчою, проте пристрій все одно залишається досить доступним варіантом для тих, кому насамперед важлива витривалість акумулятора.

Відео дня

Основні характеристики OnePlus N6

Екран: 6,8", IPS LCD, 1570x720, 120 Гц.

Процесор: MediaTek Dimensity 6360 Apex (6 нм).

Пам'ять: 4/6 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 128 ГБ ПЗУ + підтримка microSD до 2 ТБ.

Камери: основна 50 Мп (f/1,8); фронтальна 8 Мп (f/2,0).

Акумулятор: 8000 мА·год, дротова зарядка 45 Вт, реверсивна зарядка 5 Вт.

Зв'язок: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, гібридний слот для двох SIM-карт.

ОС: Android 16 (OxygenOS 16).

Ціна OnePlus N6

OnePlus N6 4/128 ГБ — 243 долари

OnePlus N6 6/128 ГБ — 264 долари

Початок продажів в Індії заплановано на 4 липня.

Раніше ми писали про 5 майбутніх найкращих релізів смартфонів у липні 2026 року. На липень 2026 року заплановано кілька довгоочікуваних прем’єр смартфонів, зокрема Samsung Galaxy Z Flip 8, Nothing Phone (4b), а також серій Samsung Galaxy Z Fold 8, Oppo Reno 16 і Motorola Razr 70.