Бюджетный смартфон с аккумулятором 8000 мАч: представлен OnePlus N6 (фото)

OnePlus представила ультрабюджетный смартфон N6.

О новинке сообщает Android Headlines.

Главный акцент сделан на автономность: батарея емкостью 8000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC на 45 Вт и реверсивную зарядку на 5 Вт, что позволяет использовать телефон как повербанк (беспроводная зарядка отсутствует). Смартфон работает на базе свежей операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой OxygenOS 16.

Аппаратной платформой телефона выступает 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6360 Apex. OnePlus N6 получил плоский 6,8-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 120 Гц, отверстием под фронтальную камеру и боковым сканером отпечатков пальцев. Корпус устройства имеет плоские грани и предлагается в двух цветах: зеленом (Midnight Green) и мятном (Fresh Mint). Ожидалось, что стартовая цена будет ниже, однако аппарат все равно остается весьма доступным вариантом для тех, кому в первую очередь важна живучесть батареи.

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Основные характеристики OnePlus N6

Экран: 6,8", IPS LCD, 1570x720, 120 Гц.

Процессор: MediaTek Dimensity 6360 Apex (6 нм).

Память: 4/6 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 128 ГБ ПЗУ + поддержка microSD до 2 ТБ.

Камеры: основная 50 Мп (f/1.8); фронтальная 8 Мп (f/2.0).

Батарея: 8000 мАч, зарядка 45 Вт проводная, 5 Вт реверсивная.

Связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, гибридный слот для двух SIM-карт.

ОС: Android 16 (OxygenOS 16).

Цена OnePlus N6

OnePlus N6 4/128GB — $243

OnePlus N6 6/128GB — $264

Старт продаж в Индии намечен на 4 июля.

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