Бюджетный смартфон с аккумулятором 8000 мАч: представлен OnePlus N6 (фото)
OnePlus представила ультрабюджетный смартфон N6.
О новинке сообщает Android Headlines.
Главный акцент сделан на автономность: батарея емкостью 8000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC на 45 Вт и реверсивную зарядку на 5 Вт, что позволяет использовать телефон как повербанк (беспроводная зарядка отсутствует). Смартфон работает на базе свежей операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой OxygenOS 16.
Аппаратной платформой телефона выступает 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6360 Apex. OnePlus N6 получил плоский 6,8-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 120 Гц, отверстием под фронтальную камеру и боковым сканером отпечатков пальцев. Корпус устройства имеет плоские грани и предлагается в двух цветах: зеленом (Midnight Green) и мятном (Fresh Mint). Ожидалось, что стартовая цена будет ниже, однако аппарат все равно остается весьма доступным вариантом для тех, кому в первую очередь важна живучесть батареи.
Основные характеристики OnePlus N6
- Экран: 6,8", IPS LCD, 1570x720, 120 Гц.
- Процессор: MediaTek Dimensity 6360 Apex (6 нм).
- Память: 4/6 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 128 ГБ ПЗУ + поддержка microSD до 2 ТБ.
- Камеры: основная 50 Мп (f/1.8); фронтальная 8 Мп (f/2.0).
- Батарея: 8000 мАч, зарядка 45 Вт проводная, 5 Вт реверсивная.
- Связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, гибридный слот для двух SIM-карт.
- ОС: Android 16 (OxygenOS 16).
Цена OnePlus N6
- OnePlus N6 4/128GB — $243
- OnePlus N6 6/128GB — $264
Старт продаж в Индии намечен на 4 июля.
Ранее писали про 5 будущих лучших релизов смартфонов в июле 2026 года. На июль 2026 года запланировано несколько долгожданных запусков смартфонов, в частности Samsung Galaxy Z Flip 8, Nothing Phone (4b), а также серий Samsung Galaxy Z Fold 8, Oppo Reno 16 и Motorola Razr 70.