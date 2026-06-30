Потужний смартфон Xiaomi з акумулятором на 8550 мА·год: скільки коштує новий Redmi K90 Ultra (фото)

Бренд Redmi презентував у Китаї ігровий флагман K90 Ultra. Новинка пропонує безкомпромісні можливості для геймерів, зокрема вбудований вентилятор та потужний акумулятор.

Про вихід на ринок та характеристики телефону повідомляє GSMArena.

Характеристики Redmi K90 Ultra

Характеристика Значение Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite + выделенный чип D2 Охлаждение Встроенный вентилятор (снижение температуры до 10°C) Дисплей 6,83", плоский AMOLED, 2772x1280, 165 Гц, пик 3500 нит, DC dimming Камеры 50 Мп (OIS, 1/1.55") + 8 Мп (ультраширокоугольная) / 20 Мп (фронтальная) Батарея и зарядка 8550 мАч, 100 Вт (GaN-адаптер в комплекте), 22,5 Вт реверсивная Аудио Симметричные стереодинамики с настройкой от Bose Защита корпуса IP66, IP68, IP69 (пыле- и влагозащита) ОС Android 16 (HyperOS 3)

Особливості Redmi K90 Ultra

Смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite — на сьогодні це одне з найкращих рішень, хоча й поступається новішому чіпу 8 Elite Gen 5. Цікава особливість — наявність міні-кулера, вбудованого в корпус, що забезпечує активне охолодження під час виконання ресурсоємних завдань. За заявами компанії, кулер здатний знижувати температуру корпусу на 10 градусів, що допомагає уникнути перегріву та зниження FPS під час тривалих ігрових сесій. Для інтерполяції кадрів в іграх встановлено окремий чіп D2.

6,83-дюймова AMOLED-матриця має максимальну частоту оновлення 165 Гц і підтримує технологію DC dimming для усунення мерехтіння. Величезний акумулятор ємністю 8550 мА·год підтримує швидку 100-ватну зарядку, причому компактний блок живлення з нітриду галію (GaN) входить до комплекту поставки.

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Пристрій має сертифікацію одразу за трьома стандартами захисту від води та пилу (аж до IP69). За відтворення звуку відповідають стереодинаміки, відкалібровані інженерами аудіокомпанії Bose.

Смартфон Redmi K90 Ultra: дизайн та варіанти оформлення Фото: Xiaomi

Ціни та доступність

Телефон доступний у трьох кольорах: сріблястому (Space Silver), чорному (Shadow Black) та блакитному (Sky Blue).

Ціни на внутрішньому ринку Китаю:

Redmi K90 Ultra 12/256 ГБ — 2999 юанів (~441 дол.)

— 2999 юанів (~441 дол.) Redmi K90 Ultra 16/256 ГБ — 3199 юанів (~470 доларів).

— 3199 юанів (~470 доларів). Redmi K90 Ultra 12/512 ГБ — 3499 юанів (~515 доларів)

— 3499 юанів (~515 доларів) Redmi K90 Ultra 16/512 ГБ — 3699 юанів (~$544)

Імовірність того, що Redmi K90 Ultra офіційно продаватиметься за межами КНР під цією назвою, вкрай мала. Експерти припускають, що найближчими місяцями аналогічний гаджет може з’явитися на світовому ринку під брендом POCO.

Раніше повідомлялося про смартфони з флагманськими процесорами за доступною ціною. Телефони категорії субфлагманів забезпечують найвищу продуктивність, але коштують дешевше за преміальні моделі.