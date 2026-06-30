Мощный смартфон Xiaomi с батареей 8550 мАч: сколько стоит новый Redmi K90 Ultra (фото)

Бренд Redmi показал в Китае игровой флагман K90 Ultra. Новинка предлагает бескомпромиссные возможности для геймеров, включая встроенный вентилятор и массивный аккумулятор.

О релизе и параметрах телефона сообщает GSMArena.

Характеристики Redmi K90 Ultra

Характеристика Значение Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite + выделенный чип D2 Охлаждение Встроенный вентилятор (снижение температуры до 10°C) Дисплей 6,83", плоский AMOLED, 2772x1280, 165 Гц, пик 3500 нит, DC dimming Камеры 50 Мп (OIS, 1/1.55") + 8 Мп (ультраширокоугольная) / 20 Мп (фронтальная) Батарея и зарядка 8550 мАч, 100 Вт (GaN-адаптер в комплекте), 22,5 Вт реверсивная Аудио Симметричные стереодинамики с настройкой от Bose Защита корпуса IP66, IP68, IP69 (пыле- и влагозащита) ОС Android 16 (HyperOS 3)

Особенности Redmi K90 Ultra

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite — на сегодняшний день решение находится в числе топовых, хотя уступает более новому чипу 8 Elite Gen 5. Примечательная фишка — наличие мини-кулера, встроенного в корпус, что реализовано для активного охлаждения в тяжелых задачах. По заявлениям компании, кулер способен снижать температуру корпуса на 10 градусов, что помогает избегать перегрева и снижения FPS во время длительных игровых сессий. Для интерполяции кадров в играх установлен отдельный чип D2.

6,83-дюймовая AMOLED-матрица получила максимальную частоту обновления в 165 Гц и поддерживает технологию DC dimming для устранения мерцания. Огромный аккумулятор емкостью 8550 мАч поддерживает быструю 100-ваттную зарядку, причем компактный блок питания из нитрида галлия (GaN) входит в комплектацию.

Відео дня

Аппарат имеет сертификацию сразу по трем стандартам защиты от воды и пыли (вплоть до IP69). За воспроизведение звука отвечают стереодинамики, откалиброванные инженерами аудиокомпании Bose.

Смартфон Redmi K90 Ultra: дизайн и варианты оформления Фото: Xiaomi

Цены и доступность

Телефон доступен в трех цветовых решениях: серебристом (Space Silver), черном (Shadow Black) и голубом (Sky Blue).

Цены на внутреннем рынке Китая:

Redmi K90 Ultra 12/256GB — 2999 юаней (~$441)

— 2999 юаней (~$441) Redmi K90 Ultra 16/256GB — 3199 юаней (~$470).

— 3199 юаней (~$470). Redmi K90 Ultra 12/512GB — 3499 юаней (~$515)

— 3499 юаней (~$515) Redmi K90 Ultra 16/512GB — 3699 юаней (~$544)

Вероятность того, что Redmi K90 Ultra будет официально продаваться за пределами КНР под этим именем, крайне мала. Эксперты предполагают, что в ближайшие месяцы аналогичный гаджет может выйти на глобальный рынок под брендом POCO.

Ранее сообщалось про смартфоны с флагманскими процессорами по доступной цене. Телефоны категории субфлагманов предлагают топовое быстродействие, но стоят дешевле премиальных моделей.