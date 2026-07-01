Топ-3 недооцененных смартфона в 2026 году: лучшие модели Samsung, Xiaomi, Motorola (фото)

Бюджетные телефоны от ведущих брендов, вышедшие раньше 2026 года, часто зря обходят стороной. Но есть гаджеты, которые сильно подешевели, и сейчас радуют соотношением цены и качества.

В условиях кризиса на рынке оперативной памяти новые смартфоны становятся дороже, а реальных улучшений в них мало, либо вообще нет. Пример тому — OnePlus N6, который в 2026 году оснастили 4 ГБ ОЗУ и LCD-экраном. Вместо новинок предлагаем рассмотреть проверенные смартфоны, которые вышли немного раньше. О хороших вариантах расскажет Фокус.

Xiaomi Redmi Note 15 5G

Xiaomi Redmi Note 15 5G — отлично сбалансированный аппарат. Оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 12-битной глубиной цвета и высокой частотой ШИМ-затемнения (3840 Гц), что исключает мерцание при низкой яркости. Основа устройства — неплохой 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Смартфон демонстрирует уверенную производительность в своем классе, набирая 637 266 баллов в бенчмарке AnTuTu 10.

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За автономность отвечает батарея емкостью 5520 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки. Главный модуль камеры на 108 Мп с оптической стабилизацией (OIS) выдает детализированные снимки, а дополняет его базовый 8-мегапиксельный ультраширик. Телефон работает на Android 15 (HyperOS 2) с гарантией получения 4 крупных обновлений ОС. Корпус имеет армейский стандарт прочности MIL-STD-810H и защиту от брызг IP66.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 5G: хороший вариант с качественным AMOLED-дисплеем Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Яркий AMOLED-дисплей с защитой зрения.

Высокая автономность (5520 мАч).

Качественная 108 Мп камера с оптической стабилизацией.

Поддержка карт памяти MicroSD.

4 года крупных обновлений ОС.

Недостатки:

Виртуальный датчик приближения для звонков (может работать хуже физического).

Хранилище не самого свежего стандарта UFS 2.2.

Отсутствие разъема 3,5 мм для наушников.

Цены в Украине:

Xiaomi Redmi Note 15 5G 6/128 GB — от 7600 грн

Xiaomi Redmi Note 15 5G 8/256GB — от 9756 грн

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36 5G — рациональный выбор даже после релиза А-серии 2026 года. Новая модель Galaxy A37 сейчас стоит от 14 510 гривен, тогда как проверенный A36 обойдется от 11 199 гривен. За эти деньги предлагается 6,7-дюймовый Super AMOLED экран (2340x1080) на 120 Гц и процессор Snapdragon 6 Gen 3. В AnTuTu 10 чипсет выбивает 613 492 балла, обеспечивая плавную работу системы. Главный козырь смартфона — долговечность софта. Samsung гарантирует 6 апдейтов ОС Android, поэтому актуальность телефона сохранится на годы вперед, несмотря на Android 15 из коробки.

Galaxy A36 выделяется в среднем классе премиальной сборкой: стеклянная задняя и передняя панели (Gorilla Glass Victus+) и полноценная защита от воды IP67. Батарея стандартная для сегмента — 5000 мАч, поддерживается зарядка на 45 Вт. Основная камера на 50 Мп оснащена стабилизацией OIS для плавных видео, также присутствуют сверхширокоугольный объектив (8 Мп) и макромодуль (5 Мп). Звук выводится через громкие стереодинамики.

Samsung Galaxy A36: проверенный середняк южнокорейского бренда Фото: PhoneArena

Преимущества:

Премиальная сборка (стекло Victus+ с двух сторон, защита корпуса IP67).

6 лет крупных обновлений ОС Android — есть задел на будущее.

Громкие и качественные стереодинамики.

Стабильная производительность процессора без сильного нагрева.

Недостатки:

Блок питания не входит в заводской комплект.

Нет слота для карт памяти MicroSD.

Виртуальный датчик приближения.

Нет поддержки воспроизведения HDR-видео.

Цены в Украине:

Samsung Galaxy A36 5G 6/128GB — от 11 199 грн

Samsung Galaxy A36 5G 12/256GB — от 14 765 грн

Motorola Moto G55

Motorola Moto G55, хотя и вышел 2024 году, до сих пор продается и остается одним из самых выгодных решений в базовом бюджете. Смартфон оборудован 6,49-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400x1080 и частотой обновления 120 Гц. Работает устройство под управлением 6-нм чипа среднего уровня MediaTek Dimensity 7025. Процессор обеспечивает нормальное быстродействие для повседневных базовых задач без зависаний.

Батарея имеет емкость 5000 мАч и заряжается от 30-ваттного блока. Весомый плюс модели — основной объектив на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), что редкость для столь низкой цены. Также предусмотрен 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Cмартфон Motorola Moto G55: хороший бюджетник, остающийся вполне актуальным Фото: Tech Advisor

Преимущества:

Нормальная скорость работы в базовых задачах.

Приятный дизайн (есть вариант со спинкой из эко-кожи).

Поддержка карт памяти MicroSD.

Наличие аудиоразъема 3,5 мм для проводных наушников.

Отличная цена за версию с 256 ГБ встроенной памяти.

Недостатки:

IPS-матрица место более яркой AMOLED.

Из коробки поставляется с версией ОС Android 14.

Цена в Украине:

Motorola Moto G55 8/256GB — от 7429 грн

Ранее сообщалось про мощный смартфон Xiaomi с батареей 8550 мАч. Бренд Redmi показал в Китае игровой флагман K90 Ultra. Новинка предлагает бескомпромиссные возможности для геймеров, включая встроенный вентилятор и массивный аккумулятор.

Также Фокус писал про недорогие смартфоны с отличной производительностью. Сегодня на рынке представлено немало смартфонов, которые обещают достойную игровую производительность, систему охлаждения и программные функции по удивительно доступным ценам.