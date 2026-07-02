Телефон с отличными характеристиками за разумную цену: названа лучшая модель в 2026 году

Выбирая премиальный и надежный смартфон, необязательно рассматривать самые дорогие флагманы. Xiaomi 17T Pro обладает топовыми параметрами по цене среднего класса. Что показали тесты обозревателей?

В свежем обзоре Xiaomi 17T Pro эксперт Gizchina отметил, что телефон выступает отличной альтернативой Ultra-флагманам за меньшие деньги. Мощный процессор, тройная камера Leica и батарея на 7000 мАч впечатляют на бумаге, но что на практике? Резюмируем результаты тестирования и выясняем, стоит ли брать новинку в 2026 году.

Характеристики Xiaomi 17T Pro

Характеристика Значение Процессор 3-нанометровый MediaTek Dimensity 9500 (до 4.21 ГГц), графика Mali G1-Ultra, NPU 990 Память 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопитель 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (UFS 4.1) Дисплей 6,83", 2772x1280 (1.5K) OLED, 144 Гц, PWM 3840 Гц, пик 3500 нит, Dolby Vision, Gorilla Glass 7i Основная камера Leica Summilux: 50 Мп (Light Fusion 950, 1/1.31", f/1.67, OIS) + 50 Мп перископ (5x зум, f/3.0, OIS, макро от 30 см) + 12 Мп ультраширик (f/2.2); видео до 8K 30fps Фронтальная камера 32 Мп, запись видео 4K 30fps Батарея и зарядка Кремний-углеродная 7000 мАч, проводная 100 Вт HyperCharge, беспроводная 50 Вт Защита и связь IP68 (пыле- и влагозащита), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, ИК-порт, NFC ОС Android 16 (HyperOS 3) Габариты и вес 162.2 x 77.5 x 8.25 мм; 219 г

Главное из обзора Xiaomi 17T Pro

Одной из ключевых особенностей смартфона стала кремний-углеродная АКБ емкостью 7000 мАч. Аккумулятор поместился в элегантный корпус толщиной 8,25 мм (алюминий на гранях, стеклянная спинка). В режиме стресс-теста (камера, навигация, постоянная синхронизация) к концу дня стабильно остается более 35% заряда. При умеренной эксплуатации телефон уверенно трудится два полных дня. Зарядка на 100 Вт исключает необходимость оставлять гаджет у розетки на ночь. К сожалению, адаптер питания Xiaomi HyperCharge соответствующей мощности не входит в комплекте и стоит примерно 2000 грн.

Відео дня

Камеры от Leica получились с характером. Основной сенсор Light Fusion 950 (1/1.31") выдает очень естественные кадры с органичной глубиной резкости без искусственного программного размытия. В режиме Leica Authentic сохраняется кинематографичный контраст теней. Отдельной похвалы удостоился 5x перископический телеобъектив: он идеален для уличной фотографии и отлично справляется с макросъемкой на расстоянии от 30 см благодаря мощному оптическому сжатию фона. Правда, на фоне столь сильного основного модуля и перископа, 12 Мп сверхширокоугольный объектив выглядит слабым звеном — в темноте края снимков получаются размытыми.

Дисплей Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

Дисплей Xiaomi 17T Pro — это яркая 6,83-дюймовая OLED-панель на 144 Гц, которая обладает беспроблемной читабельностью даже в солнечный день. Чипсет MediaTek Dimensity 9500 в связке с шустрым накопителем обеспечивает молниеносный запуск приложений и максимальный фреймрейт в играх. Ожидаемо, при длительной максимальной нагрузке корпус заметно нагревается возле камеры, а система активирует легкий троттлинг — если вы много играете, это будет заметно.

Традиционно для смартфонов Xiaomi спорным аспектом остается прошивка HyperOS 3 на базе Android 16. Она работает быстро и критичных проблем или багов но содержит. Но после запуска придется основательно почистить систему от рекламного предустановленного ПО.

Что в итоге? Да, в 17T Pro нет 1-дюймового фотосенсора или экстремального цифрового зума, как в Xiaomi 17 Ultra, но девайс предлагает ключевые флагманские фишки, выдающуюся автономность и приятный экран за более подъемную цену.

Смартфон Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

Результаты тестов

AnTuTu: 2 795 030 (v10), 3 352 325 (v11)

2 795 030 (v10), 3 352 325 (v11) Geekbench 6: 3158 (single-core), 9766 (multi-core).

3158 (single-core), 9766 (multi-core). 3DMark: 6939 (Wild Life Extreme)

Преимущества

Премиальный дизайн с защитой IP68;

Большой и яркий OLED-дисплей;

Отличная камера (фото и видео), особенно впечатляет телефото;

Емкий аккумулятор и быстрая зарядка;

Мощный чипсет;

Функциональность HyperOS и 5 лет обновлений Android.

Недостатки

Сверхширокоугольная камера без автофокуса; селфи-модуль не впечатляет;

144 Гц мало где видны на практике (в основном 120 Гц);

Стереодинамики довольно средние;

Зарядка отсутствует в комплекте;

Много мусора в прошивке после первого запуска.

Цена в Украине

Xiaomi 17T Pro 12/512GB — от 33 949 грн

Xiaomi 17T Pro 12/256GB — от 32 535 грн.

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