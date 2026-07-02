Телефон с отличными характеристиками за разумную цену: названа лучшая модель в 2026 году
Выбирая премиальный и надежный смартфон, необязательно рассматривать самые дорогие флагманы. Xiaomi 17T Pro обладает топовыми параметрами по цене среднего класса. Что показали тесты обозревателей?
В свежем обзоре Xiaomi 17T Pro эксперт Gizchina отметил, что телефон выступает отличной альтернативой Ultra-флагманам за меньшие деньги. Мощный процессор, тройная камера Leica и батарея на 7000 мАч впечатляют на бумаге, но что на практике? Резюмируем результаты тестирования и выясняем, стоит ли брать новинку в 2026 году.
Характеристики Xiaomi 17T Pro
|Характеристика
|Значение
|Процессор
|3-нанометровый MediaTek Dimensity 9500 (до 4.21 ГГц), графика Mali G1-Ultra, NPU 990
|Память
|12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопитель 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (UFS 4.1)
|Дисплей
|6,83", 2772x1280 (1.5K) OLED, 144 Гц, PWM 3840 Гц, пик 3500 нит, Dolby Vision, Gorilla Glass 7i
|Основная камера
|Leica Summilux: 50 Мп (Light Fusion 950, 1/1.31", f/1.67, OIS) + 50 Мп перископ (5x зум, f/3.0, OIS, макро от 30 см) + 12 Мп ультраширик (f/2.2); видео до 8K 30fps
|Фронтальная камера
|32 Мп, запись видео 4K 30fps
|Батарея и зарядка
|Кремний-углеродная 7000 мАч, проводная 100 Вт HyperCharge, беспроводная 50 Вт
|Защита и связь
|IP68 (пыле- и влагозащита), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, ИК-порт, NFC
|ОС
|Android 16 (HyperOS 3)
|Габариты и вес
|162.2 x 77.5 x 8.25 мм; 219 г
Главное из обзора Xiaomi 17T Pro
Одной из ключевых особенностей смартфона стала кремний-углеродная АКБ емкостью 7000 мАч. Аккумулятор поместился в элегантный корпус толщиной 8,25 мм (алюминий на гранях, стеклянная спинка). В режиме стресс-теста (камера, навигация, постоянная синхронизация) к концу дня стабильно остается более 35% заряда. При умеренной эксплуатации телефон уверенно трудится два полных дня. Зарядка на 100 Вт исключает необходимость оставлять гаджет у розетки на ночь. К сожалению, адаптер питания Xiaomi HyperCharge соответствующей мощности не входит в комплекте и стоит примерно 2000 грн.
Камеры от Leica получились с характером. Основной сенсор Light Fusion 950 (1/1.31") выдает очень естественные кадры с органичной глубиной резкости без искусственного программного размытия. В режиме Leica Authentic сохраняется кинематографичный контраст теней. Отдельной похвалы удостоился 5x перископический телеобъектив: он идеален для уличной фотографии и отлично справляется с макросъемкой на расстоянии от 30 см благодаря мощному оптическому сжатию фона. Правда, на фоне столь сильного основного модуля и перископа, 12 Мп сверхширокоугольный объектив выглядит слабым звеном — в темноте края снимков получаются размытыми.
Дисплей Xiaomi 17T Pro — это яркая 6,83-дюймовая OLED-панель на 144 Гц, которая обладает беспроблемной читабельностью даже в солнечный день. Чипсет MediaTek Dimensity 9500 в связке с шустрым накопителем обеспечивает молниеносный запуск приложений и максимальный фреймрейт в играх. Ожидаемо, при длительной максимальной нагрузке корпус заметно нагревается возле камеры, а система активирует легкий троттлинг — если вы много играете, это будет заметно.
Традиционно для смартфонов Xiaomi спорным аспектом остается прошивка HyperOS 3 на базе Android 16. Она работает быстро и критичных проблем или багов но содержит. Но после запуска придется основательно почистить систему от рекламного предустановленного ПО.
Что в итоге? Да, в 17T Pro нет 1-дюймового фотосенсора или экстремального цифрового зума, как в Xiaomi 17 Ultra, но девайс предлагает ключевые флагманские фишки, выдающуюся автономность и приятный экран за более подъемную цену.
Результаты тестов
- AnTuTu: 2 795 030 (v10), 3 352 325 (v11)
- Geekbench 6: 3158 (single-core), 9766 (multi-core).
- 3DMark: 6939 (Wild Life Extreme)
Преимущества
- Премиальный дизайн с защитой IP68;
- Большой и яркий OLED-дисплей;
- Отличная камера (фото и видео), особенно впечатляет телефото;
- Емкий аккумулятор и быстрая зарядка;
- Мощный чипсет;
- Функциональность HyperOS и 5 лет обновлений Android.
Недостатки
- Сверхширокоугольная камера без автофокуса; селфи-модуль не впечатляет;
- 144 Гц мало где видны на практике (в основном 120 Гц);
- Стереодинамики довольно средние;
- Зарядка отсутствует в комплекте;
- Много мусора в прошивке после первого запуска.
Цена в Украине
- Xiaomi 17T Pro 12/512GB — от 33 949 грн
- Xiaomi 17T Pro 12/256GB — от 32 535 грн.
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