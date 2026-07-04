Дешевше ніж гелікоптер: Британія планує використовувати літаючі таксі на полі бою

Міністерство оборони Великої Британії та Пентагон ведуть переговори про можливе використання майже безшумного електричного "літаючого таксі" на полі бою. Дрон планують використовувати на фронті для транспортування боєприпасів, а також швидкого пересування офіцерів.

Стартап Vertical Aerospace, який має випустити електричний літальний апарат Valo у серійне виробництво вже з 2030 року, веде переговори з оборонними відомствами Лондона та Вашингтона. Про це пише видання Telegraph.

На думку керівництва компанії, електричний апарат вертикального зльоту та посадки Valo після переобладнання гібридним двигуном добре підійде для матеріально-технічного забезпечення на полі бою. Його також можна використовувати для переміщення персоналу, скажімо, між кораблями Королівського флоту.

Серед переваг апарату розробники наголошують на його майже ідеальній безшумності. Також літак може здійснювати польоти автономно, без пілота. Окрім того, акумулятори Valo можна використовувати для живлення електрообладнання на передовій як альтернативу дизель-генераторам.

Відео дня

Vertical Aerospace стверджує, що їхні прямі конкуренти eVTOL, які розробляють каліфорнійські Joby і Archer, менш підходять для поля бою, оскільки американські апарати занадто малі, щоб їх можна було переобладнати гібридними двигунами. Натомість бристольський стартап планує видалити чотири з восьми батарей Valo, щоб створити простір для додаткового паливного бака.

Окрім того, "таксі" з витратами у 1200-1500 доларів США буде дешевшим в експлуатації, ніж гелікоптер, який потребує на обслуговування приблизно 10 000 доларів, що є дуже важливим для військових.

Гібридний Valo матиме радіус дії 1000 миль, тобто приблизно 1600 км, або ж 650 км із корисним навантаженням у 1,2 тонни. Компанія планує будувати 900 апаратів на рік.

Утім, стартап запізнився провести деякі тести прототипа й тепер плани отримати сертифікат від регуляторів Великобританії та ЄС під загрозою.

Нагадаємо, кросовер Renault Rafale отримав нестандартну модифікацію 4 TROOP. Флагманську модель марки переробили на військового носія дронів.

Раніше Фокус повідомляв, що український швидкісний дрон Bullet пройшов випробування. Компанія "Генерал Черешня" розробила коптер для знищення "Шахедів" та інших російських безпілотників такого ж типу.