Навіть не 5 років: скільки насправді служать смарт-телевізори LG (фото)

Термін експлуатації телевізорів LG становить лише 5 років, проте багато користувачів зазначають, що телевізійні панелі можуть прослужити вдвічі довше.

Згідно з численними обговореннями на Reddit, найчастіше згадуваний термін експлуатації становить 5 років. Однак деякі користувачі запевняють, що їхні телевізійні панелі пропрацювали 9 і навіть 11 років, пише bgr.com.

Один власник, який поскаржився на те, що його панель вийшла з ладу через 5,5 років, звернувся до служби підтримки клієнтів. Співробітник служби нібито сказав йому, що більшість телевізорів розраховані саме на такий термін експлуатації. Однак цей показник не є остаточним. Поряд із телевізорами LG, які прослужили понад 10 років без проблем (один користувач зазначає, що його LG OLED пропрацював 11 років), деяким користувачам не пощастило, і їхні OLED-телевізори вийшли з ладу всього через 14 місяців.

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На щастя, RTINGS провів дослідження, перевіривши кілька пристроїв різних марок у прискореному тесті на старіння. Згідно з результатами, із 24 протестованих дисплеїв LG лише 1 повністю вийшов з ладу, а 8 показали часткові несправності. Для порівняння: із 23 протестованих телевізорів Samsung 4 повністю вийшли з ладу, а 6 — частково. Тим часом Hisense (який часто вважається найкращим бюджетним брендом смарт-телевізорів) показав ще гірші результати. З 13 протестованих телевізорів 5 повністю вийшли з ладу, а 3 — частково.

Телевізор LG Фото: Bridenstine

Що кажуть користувачі про несправності телевізорів LG

Більшість власників стверджують, що телевізори LG служать у середньому 5 років. Один користувач розповів, що телевізор, на якому протягом 3 років були помітні мерехтливі смуги, раптово вийшов з ладу, а інший зазначив, що смуги з’явилися на екрані через рік (відразу після закінчення терміну дії гарантії).

Крім того, переважна більшість скаржилася на часткові несправності та вигоряння пікселів. Незважаючи на те, що LG OLED прослужив 11 років, один коментатор зазначив, що єдиною проблемою є вигоряння. Однак зараз це відбувається не так швидко. Наприклад, один користувач Reddit зазначив, що проблема проявилася через 7 років після інтенсивних ігор, а інший сказав, що помітив вигоряння, як не дивно, через 9 років. Схоже, одному власнику не пощастило: після 2,5 років використання у нього з’явилося вигоряння пікселів, тоді як користувач Reddit повідомив, що його LG OLED прослужив 10 років без жодних дефектів.

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Нові OLED-панелі значно вдосконалилися з моменту своєї появи і менш схильні до вигорання. Звичайно, ви можете зіткнутися з незначними проблемами, характерними для телевізорів LG (які ви можете вирішити самостійно), але в іншому є велика ймовірність, що ви отримаєте від LG те, за що заплатили.

Раніше ми писали про найкращу недорогу саундбар для телевізора на думку користувачів. Amazon Fire TV Soundbar Plus коштує 250 доларів. Та сама модель, але оснащена сабвуфером і динаміками, коштує 490 доларів. Так, це чималі гроші, але це набагато дешевше, ніж LG S90TR за 1200 доларів.