Ці 58 смартфонів Xiaomi обов"язково потрібно оновити: чи є ваш у списку (фото)

Випущено оновлення безпеки для смартфонів та планшетів Xiaomi, Redmi та Poco. Обов’язково встановіть їх, щойно отримаєте системне сповіщення.

Компанія випустила оновлення безпеки за липень 2026 року для 58 пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco. Вони охоплюють кілька регіонів, зокрема глобальний ринок, ЄЕЗ, Індію, Туреччину, Тайвань, Індонезію та Китай, пише ximitime.com.

У розгортання включені версії HyperOS 3 та HyperOS 2. Деякі пристрої отримали оновлення на кількох ринках, тоді як для інших наразі доступний лише один регіональний реліз.

Смартфон Xiaomi 13T Фото: Скриншот

Флагманські телефони та планшети Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra — один із пристроїв, що охоплені найширше в цьому розгортанні. Липневе оновлення доступне в таких регіонах:

Глобальний: OS3.0.303.0.WNAMIXM

ЄЕЗ: OS3.0.304.0.WNAEUXM

Індія: OS3.0.302.0.WNAINXM

Туреччина: OS3.0.302.0.WNATRXM

Тайвань: OS3.0.302.0.WNATWXM

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До цього релізу увійшли такі моделі Xiaomi:

Xiaomi 17T

17T Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 14 CIVI

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 4 Pro

Планшети Xiaomi:

Xiaomi Pad 6S Pro 12,4

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Смартфон Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Смартфони Pocо отримали оновлення в 6 регіонах

Poco X7 отримав одне з наймасштабніших регіональних оновлень у поточній партії. Липневе оновлення доступне в Китаї, Індії, Індонезії, Тайвані, Туреччині та на світовому ринку.

До переліку доступних збірок входять:

Глобальна: OS3.0.304.0.WOOMIXM

Китай: OS3.0.306.0.WOOCNXM

Індія: OS3.0.302.0.WOOINXM

Індонезія: OS3.0.302.0.WOOIDXM

Туреччина: OS3.0.302.0.WOOTRXM

Тайвань: OS3.0.302.0.WOOTWXM

Poco X8 Pro та Poco X8 Pro Iron Man Edition використовують однакові регіональні збірки. Оновлення доступні для країн ЄЕЗ, Індії, Індонезії та Тайваню; номери версій базуються на OS3.0.303.0.WPJ.

Оновлені телефони Pосо:

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro Iron Man Edition

Poco C75

Poco C81

Poco C85 4G

Poco C85x

Poco M6

Poco M6 Pro 4G

Poco M7 4G

Poco M7 Plus

Poco M8 Pro 5G

Poco M8s

Планшети:

Poco Pad

Poco C Pad

Poco Pad M1

Poco Pad X1

Смартфон Redmi Note 14 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Моделі Redmi Note увійшли до липневого оновлення

Кілька моделей Redmi Note також отримали новий патч. Redmi Note 14 Pro отримав оновлення у семи регіонах, використовуючи ту саму серію регіональних прошивок, що й Poco X7.

Моделі Redmi Note, яких це стосується:

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro+

REDMI Note 15 Pro

REDMI Note 15 Pro+

Бюджетні телефони Redmi:

Redmi 13

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi 13X

Redmi 14C

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15A 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 17 5G

Redmi A3 Pro

Redmi A7 Pro

Redmi Turbo 5

Планшети Redmi:

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 9,7

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE 2

Redmi Pad SE 4G

Redmi Pad SE 8,7 Wi-Fi

Планшет Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Усі перелічені версії почали оновлюватися з 1 липня 2026 року. Однак це не означає, що всі власники отримали оновлення одночасно саме в цю дату. Xiaomi зазвичай розповсюджує програмне забезпечення поетапно. Доступна версія також залежить від регіону, в якому знаходиться пристрій. Глобальний пакет прошивки зазвичай неможливо встановити на прошивку з ЄЕЗ, Туреччини, Індії, Китаю або Тайваню без додаткових дій.

Користувачі можуть перевірити сторінку оновлень у HyperOS, щоб дізнатися про наявність відповідної регіональної версії. Доступність прошивки також можна перевірити через MemeOS Enhancer або MemeOSUpdates.com. Доступність та сумісність встановлення можуть відрізнятися залежно від пристрою, регіону та версії HyperOS.

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