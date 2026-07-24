Як вберегти смартфон від спеки влітку: 5 порад, що допоможуть уникнути перегріву та зносу акумулятора

У спекотну погоду телефони часто перегріваються, що може уповільнювати їхню роботу. До того ж висока температура прискорює зношування акумулятора.

Фокус зібрав п’ять ефективних рекомендацій, які допоможуть запобігти небезпечному перегріванню смартфона та захистять його внутрішні компоненти.

Не перевантажуйте процесор під сонцем

Робота екрану на максимальній яскравості та інтенсивні ігри навантажують чіпсет до межі, що спричиняє нагрівання зсередини. У спекотні дні варто уникати задушливих місць, якщо ви активний геймер, паралельно слухаєте музику або знімаєте багато відео у форматі 4K. Дайте смартфону перепочити та відновите активне використання в тіні або в прохолодному приміщенні.

Вимкніть режим найшвидшої зарядки

Процес заряджання завжди супроводжується виділенням тепла — наскільки це відчутно, залежить від потужності. Наприклад, у сучасних смартфонах Xiaomi з підтримкою HyperCharge (67 Вт, 90 Вт тощо) є два режими заряджання: стандартний і максимальний. Так, у найпотужнішому режимі телефон зарядиться швидше, але й нагріється досить сильно. Це шкідливо для довговічності акумулятора, особливо в спеку.

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У спекотний день, коли ви нікуди не поспішаєте, краще обмежити потужність зарядки в налаштуваннях, якщо виробник передбачив таку опцію.

Два головні чинники перегріву смартфона: прямі сонячні промені та інтенсивне використання під час швидкої зарядки Фото: zdnet.com

Не користуйтеся телефоном під час заряджання

Якщо вищезазначеного параметра немає, то найпростіша порада — по можливості не грати та не користуватися гаджетом на максимальній яскравості під час заряджання. У цьому випадку тепло виділяється одночасно і від акумулятора, і від чіпсета, тому краще спочатку зарядити пристрій, а потім активно ним користуватися.

Зніміть чохол і уникайте прямих сонячних променів

Прямі сонячні промені швидко нагрівають корпус. По можливості не залишайте пристрій на поверхнях, що сильно нагріваються сонцем, таких як стіл або приладова панель автомобіля. Особливо під час заряджання.

Крім того, щільний захисний чохол перешкоджає відведенню тепла. Якщо ви помітили, що смартфон перегрівся, зніміть чохол і покладіть гаджет на холодний стіл, щоб тепло швидше розсіялося.

Смартфон може перегріватися через тривале використання на максимальній яскравості, а також під час зйомки 4K-відео у спеку (ілюстративне фото) Фото: Xiaomi

Забудьте про холодильник: охолодити смартфон можна інакше

Покласти розігрітий телефон у холодильник або морозильну камеру — дуже погана ідея. Через різкий перепад температур усередині корпусу утворюється конденсат, який може спричинити коротке замикання та пошкодити акумулятор.

Є два способи безпечно охолодити смартфон. У цьому допоможуть звичайний вентилятор або кондиціонер у будинку. А якщо потрібен більш спеціалізований аксесуар, є недорогі зовнішні охолоджувачі на магнітах, про які ми вже розповідали раніше.

Також Фокус писав про те, чому експерти закликають власників смартфонів дотримуватися "правила 35". Літо — найгірша пора року для акумулятора телефону. Про те, як уберегти пристрій від перегріву, розповідає експерт Нельсон Агулар.