Как спасти смартфон от жары летом: 5 советов, устраняющих перегрев и износ батареи

В жаркую погоду телефоны часто раскаляются и могут замедлять работу. Вдобавок высокая температура ускоряет деградацию аккумулятора.

Фокус собрал пять действенных рекомендаций, которые помогут предотвратить опасный перегрев смартфона и защитят его внутренние компоненты.

Не перегружайте процессор под солнцем

Работа экрана на максимальной яркости и интенсивные игры нагружают чипсет до предела, что вызывает нагрев изнутри. В знойные дни стоит избегать жарких мест, если вы активный геймер, параллельно слушаете музыку или снимаете много видео в 4K. Дайте смартфону передохнуть и возобновите активную эксплуатацию в тени или в прохладном помещении.

Отключите самую быструю зарядку

Процесс зарядки всегда сопровождается выделением тепла — насколько это ощутимо, зависит от мощности. К примеру, на актуальных смартфонах Xiaomi с поддержкой HyperCharge (67 Вт, 90 Вт и так далее) есть два режима подпитки: стандартный и максимальный. Да, в самом мощном режиме телефон зарядится быстрее, но и нагреется весьма сильно. Для долговечности батареи это вредно, особенно в жару.

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В жаркий день, когда вы никуда не спешите, лучше ограничить мощность зарядки в настройках, если ваш производитель предусмотрел такую опцию.

Два главных виновника перегрева смартфона: прямое солнце и интенсивное пользование во время быстрой зарядки Фото: zdnet.com

Не пользуйтесь телефоном во время подзарядки

Если вышеупомянутой настройки нет, то самый простой совет — по возможности не играть и не пользоваться гаджетом на предельной яркости непосредственно на зарядке. В этом случае тепло идет и от батареи, и от чипсета одновременно, поэтому лучше сначала подзарядить, потом активно пользоваться.

Снимите чехол и избегайте прямых солнечных лучей

Прямые лучи солнца стремительно нагревают корпус. По возможности не оставляйте аппарат на ярко освещенных солнцем поверхностях вроде стола или приборной панели автомобиля. Особенно во время зарядки.

Кроме того, плотный защитный чехол мешает отводу тепла. Если вы заметили, что смартфон перегрелся, снимите чехол и положите гаджет на холодный стол, чтобы тепло быстрее рассеялось.

Смартфон может перегреваться от длительного использования на максимальной яркости, а также съемки 4K-видео в жару (иллюстративное фото) Фото: Xiaomi

Забудьте про холодильник: охладить смартфон можно иначе

Поместить раскаленный телефон в холодильник или морозильную камеру — очень плохая идея. Из-за резкого перепада температур внутри корпуса выделяется конденсат, который способен вызвать короткое замыкание и повредить здоровью аккумулятора.

Есть два способа безопасно охладить смартфон. Помогут простой вентилятор или кондиционер дома. А если нужен более специализированный аксессуар, есть недорогие внешние кулеры на магнитах, о которых мы ранее сообщали.

Также Фокус писал, почему эксперты умоляют владельцев смартфонов соблюдать "правило 35". Лето — худшее время года для батареи телефона. О том, как уберечь устройство от перегрева, рассказывает эксперт Нельсон Агулар.