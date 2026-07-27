Бюджетний камерофон Vivo X300e отримав акумулятор ємністю 7200 мА·год: характеристики та ціни (фото)

Vivo представила смартфон X300e — бюджетний флагман із процесором Snapdragon 8 Gen 5, оптикою Zeiss та акумулятором великої ємності.

Ця новинка стала п'ятою моделлю серії Vivo X300 на китайському ринку, пише Gizmochina.

Технічні характеристики Vivo X300e

Дисплей: 6,59", AMOLED, 2750x1260 (1,5K), 144 Гц, ШІМ-затемнення 4320 Гц, ультразвуковий сканер відбитків пальців.

6,59", AMOLED, 2750x1260 (1,5K), 144 Гц, ШІМ-затемнення 4320 Гц, ультразвуковий сканер відбитків пальців. Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 з випарною камерою.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 з випарною камерою. Пам'ять: 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопичувач на 256 ГБ або 512 ГБ (UFS 4.1).

12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопичувач на 256 ГБ або 512 ГБ (UFS 4.1). Камери: основна 50 Мп (Sony IMX921, f/1,7, OIS) + 8 Мп надширококутна + 50 Мп перископічний телеоб'єктив (Sony IMX882, OIS, 3-кратний оптичний зум); фронтальна 50 Мп (Samsung JN1, автофокус). Усі модулі підтримують зйомку відео у форматі 4K.

основна 50 Мп (Sony IMX921, f/1,7, OIS) + 8 Мп надширококутна + 50 Мп перископічний телеоб'єктив (Sony IMX882, OIS, 3-кратний оптичний зум); фронтальна 50 Мп (Samsung JN1, автофокус). Усі модулі підтримують зйомку відео у форматі 4K. Акумулятор і зарядка: 7200 мА·год (кремній-вуглецевий), швидка дротова зарядка 90 Вт.

7200 мА·год (кремній-вуглецевий), швидка дротова зарядка 90 Вт. Корпус і захист: товщина від 7,79 до 7,99 мм, вага 199,5–203 г (залежно від кольору), подвійний захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69.

товщина від 7,79 до 7,99 мм, вага 199,5–203 г (залежно від кольору), подвійний захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69. Оснащення: стереодинаміки, лінійний вібромотор, ІЧ-порт, NFC, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

стереодинаміки, лінійний вібромотор, ІЧ-порт, NFC, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. ПЗ: Android 16 із оболонкою OriginOS 6.

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Смартфон Vivo X300e: три кольори Фото: Vivo

Особливості та ціна Vivo X300e

Vivo X300e пропонує майже флагманську продуктивність, а кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7200 мА·год вмістився в корпус товщиною менше 8 мм. У потрійній камері використовується оптика та алгоритми обробки від Zeiss, однак, на відміну від інших пристроїв лінійки X300, модель X300e не підтримує зовнішні об'єктиви-телеконвертери. Екран оснащений ультразвуковим дактилоскопічним датчиком, який розпізнає дотики сухих і мокрих пальців.

Смартфон Vivo X300e доступний у білому (Moonlight White), чорному (Midnight Black) та помаранчевому (Sunlight Orange) кольорах.

Ціни:

Vivo X300e 12/256 ГБ — 4799 юанів (~710 доларів)

Vivo X300e 12/512 ГБ — 5299 юанів (~780 доларів)

Раніше повідомлялося, що дешевший смартфон випередив Galaxy Z Fold8 Ultra. Смартфони Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra та Honor Magic V6 мають схожу складану конструкцію, проте забезпечують абсолютно різні враження від користування.