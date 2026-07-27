Доступный камерофон Vivo X300e получил аккумулятор на 7200 мАч: характеристики и цены (фото)

Vivo показала смартфон X300e — удешевленный флагман с процессором Snapdragon 8 Gen 5, оптикой Zeiss и емкой батареей.

Новинка стала пятой моделью серии Vivo X300 на китайском рынке, пишет Gizmochina.

Спецификации Vivo X300e

Дисплей: 6,59", AMOLED, 2750x1260 (1.5K), 144 Гц, ШИМ-затемнение 4320 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков.

6,59", AMOLED, 2750x1260 (1.5K), 144 Гц, ШИМ-затемнение 4320 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с испарительной камерой.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с испарительной камерой. Память: 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопитель на 256 ГБ или 512 ГБ (UFS 4.1).

12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопитель на 256 ГБ или 512 ГБ (UFS 4.1). Камеры: основная 50 Мп (Sony IMX921, f/1.7, OIS) + 8 Мп сверхширокоугольная + 50 Мп перископический телеобъектив (Sony IMX882, OIS, 3x оптический зум); фронтальная 50 Мп (Samsung JN1, автофокус). Все модули поддерживают видео в 4K.

основная 50 Мп (Sony IMX921, f/1.7, OIS) + 8 Мп сверхширокоугольная + 50 Мп перископический телеобъектив (Sony IMX882, OIS, 3x оптический зум); фронтальная 50 Мп (Samsung JN1, автофокус). Все модули поддерживают видео в 4K. Батарея и зарядка: 7200 мАч (кремний-углеродная), быстрая проводная зарядка 90 Вт.

7200 мАч (кремний-углеродная), быстрая проводная зарядка 90 Вт. Корпус и защита: толщина от 7,79 до 7,99 мм, вес 199,5–203 г (в зависимости от цвета), двойная защита от воды и пыли IP68 и IP69.

толщина от 7,79 до 7,99 мм, вес 199,5–203 г (в зависимости от цвета), двойная защита от воды и пыли IP68 и IP69. Оснащение: стереодинамики, линейный вибромотор, ИК-порт, NFC, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

стереодинамики, линейный вибромотор, ИК-порт, NFC, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. ПО: Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

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Смартфон Vivo X300e: три расцветки Фото: Vivo

Особенности и цена Vivo X300e

Vivo X300e предлагает почти флагманскую производительность, а кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7200 мАч поместился в корпус толщиной менее 8 мм. В тройной камере используется оптика и алгоритмы обработки от Zeiss, однако, в отличие от других устройств линейки X300, модель X300e не поддерживает внешние объективы-телеконвертеры. Экран оснащен ультразвуковым дактилоскопическим датчиком, который распознает касания сухих и мокрых пальцев.

Смартфон Vivo X300e доступен в белом (Moonlight White), черном (Midnight Black) и оранжевом (Sunlight Orange) цветах.

Цены:

Vivo X300e 12/256GB — 4799 юаней (~$710)

Vivo X300e 12/512GB — 5299 юаней (~$780)

Ранее сообщалось, что более дешевый смартфон обошел Galaxy Z Fold8 Ultra. Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra и Honor Magic V6 имеют схожую складную конструкцию, однако обеспечивают совершенно разные впечатления от использования.