Найкращі смартфони Realme 2026 року: топ-3 моделі на різний бюджет (фото)

Бренд Realme пропонує широкий вибір мобільних телефонів, що поєднують доступну ціну, ємні акумулятори та яскраві екрани.

Фокус підібрав три найкращі моделі Realme у 2026 році — від базового ультрабюджетного смартфона до безкомпромісного флагмана.

Realme Note 80

Смартфон оснащений 6,74-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1600x720 пікселів, частотою оновлення 90 Гц та захисним склом Panda Glass. За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Unisoc T7250 з 4 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 64 ГБ з підтримкою карт MicroSD. Корпус захищений від бризок за стандартом IP54 і відповідає військовому стандарту міцності MIL-STD-810H.

Realme Note 80: непоганий телефон початкового рівня Фото: Realme

Телефон оснащений 8-мегапіксельною основною камерою, 5-мегапіксельним фронтальним модулем, бічним сканером відбитків пальців та аудіороз’ємом 3,5 мм. Головною перевагою моделі є акумулятор ємністю 6300 мА·год із підтримкою 15-ватної зарядки та реверсивної зарядки потужністю 6 Вт. Гаджет працює на базі ОС Android 15 з оболонкою Realme UI 5.0.

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Ціна в Україні:

Realme NOTE 80 4/64 Гб — 5999 грн

Realme 15 5G

Цей збалансований смартфон середнього цінового сегмента отримав 6,77-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 2392x1080 пікселів, частотою оновлення 144 Гц, PWM-затемненням 3840 Гц та піковою яскравістю 4500 ніт. Апаратною основою став 4-нм процесор MediaTek Dimensity 7300+ у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Корпус захищений від води та пилу за подвійним стандартом IP68/IP69.

Realme 15 5G: хороший смартфон середнього класу Фото: SmartPrix

Фотосистема складається з основної камери на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) та надширококутного модуля на 8 Мп, а фронтальна камера оснащена сенсором на 50 Мп. Акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує швидку 80-ватну зарядку, яка відновлює 50% заряду за 25 хвилин. Смартфон оснащений стереодинаміками, сканером відбитків пальців під екраном, ІЧ-портом і постачається з Android 15 та Realme UI 6.0.

Ціна в Україні:

Realme 15 5G 12/512 Гб — 14 999 грн

Realme GT 8 Pro

Флагманський смартфон Realme GT 8 Pro оснащений 6,79-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 3136x1440 пікселів, частотою оновлення 144 Гц, захисним склом Gorilla Glass 7i та піковою яскравістю до 7000 ніт. Смартфон працює на 3-нм топовому чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1 на 512 ГБ. Корпус з алюмінієвою рамою має максимальний рівень водозахисту IP68/IP69.

Realme GT 8 Pro: найпотужніший флагман бренду

Блок камер містить основний модуль на 50 Мп (OIS), 200 Мп перископічний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом (OIS) та оптикою Ricoh, а також 50 Мп надширококутну камеру. Акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує 120-ватну дротову та 50-ватну бездротову зарядку. Пристрій оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 360-градусним NFC і працює під управлінням Android 16 з Realme UI 7.0.

Ціна в Україні:

Realme GT 8 PRO 16/512 Гб — 49 999 грн

Раніше повідомлялося, що компанія Huawei представила смартфон Nova 16 SE з акумулятором ємністю 8500 мА·год та екраном із піковою яскравістю 8000 ніт.