Лучшие смартфоны Realme 2026 года: топ-3 модели на разный бюджет (фото)

Бренд Realme предлагает широкий выбор мобильных телефонов, сочетающих доступную стоимость, емкие аккумуляторы и яркие экраны.

Фокус собрал три лучшие модели Realme в 2026 году — от базового ультрабюджетника до бескомпромиссного флагмана.

Realme Note 80

Смартфон оборудован 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Panda Glass. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ с поддержкой карт MicroSD. Корпус защищен от брызг по стандарту IP54 и соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H.

Realme Note 80: неплохой телефон начального уровня Фото: Realme

Телефон оснащен 8-мегапиксельной основной камерой, 5 Мп фронтальным модулем, боковым сканером отпечатков пальцев и аудиоразъемом 3,5 мм. Главным преимуществом модели выступает аккумулятор емкостью 6300 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки и реверсивной подзарядки на 6 Вт. Гаджет работает на базе ОС Android 15 с оболочкой Realme UI 5.0.

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Цена в Украине:

Realme NOTE 80 4/64Gb — 5999 грн

Realme 15 5G

Сбалансированный среднебюджетник получил 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2392x1080 точек, частотой обновления 144 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Аппаратной основой стал 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300+ в связке с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Корпус защищен от воды и пыли по двойному стандарту IP68/IP69.

Realme 15 5G: хороший смартфон среднего класса Фото: SmartPrix

Фотосистема состоит из 50 Мп основной камеры с оптической стабилизацией (OIS) и 8 Мп сверхширокоугольного модуля, а фронтальная камера получила сенсор на 50 Мп. Батарея емкостью 7000 мАч поддерживает быструю 80-ваттную зарядку, восстанавливающую 50% заряда за 25 минут. Смартфон оснащен стереодинамиками, сканером отпечатков под экраном, ИК-портом и поставляется с Android 15 и Realme UI 6.0.

Цена в Украине:

Realme 15 5G 12/512Gb — 14 999 грн

Realme GT 8 Pro

Флагманский телефон Realme GT 8 Pro оснащен 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3136x1440 пикселей, частотой 144 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass 7i и пиковой яркостью до 7000 нит. Смартфон работает на 3-нм топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 на 512 ГБ. Корпус с алюминиевой рамой имеет максимальную водозащиту IP68/IP69.

Realme GT 8 Pro: ультимативный флагман бренда

Блок камер содержит 50 Мп основной модуль (OIS), 200 Мп перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (OIS) и оптикой Ricoh, а также 50 Мп сверхширокоугольную камеру. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Аппарат оснащен ультразвуковым сканером отпечатков, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 360-градусным NFC и работает под управлением Android 16 с Realme UI 7.0.

Цена в Украине:

Realme GT 8 PRO 16/512Gb — 49 999 грн

Ранее сообщалось, что компания Huawei представила смартфон Nova 16 SE с аккумулятором на 8500 мАч и экраном с пиковой яркостью 8000 нит.