Дизайн iPhone Ultra оприлюднили в мережі: експерти назвали головний недолік смартфона (фото)

У мережі з'явилися рендери першого складаного смартфона Apple під назвою iPhone Ultra, які розкривають конструктивну особливість його зовнішнього екрана.

Пристрій матиме асиметричну передню панель завдяки поєднанню заокруглених зовнішніх граней корпусу та плоского шарніра по центру, пише PhoneArena.

Асиметричний екран і невикористані рамки

Інсайдер Instant Digital звернув увагу на те, що в складеному стані передня панель смартфона виглядає нерівномірно. Права сторона корпусу має сильне заокруглення граней, тоді як ліва залишається більш кутастою через шарнірний механізм. Через таку геометрію корпусу з лівого боку дисплея утворився незайнятий чорний простір, що створює візуальний дисбаланс рамок навколо екрана.

Передній дисплей iPhone Ultra може не сподобатися багатьом користувачам Фото: PhoneArena

Обмежені функції та ціна 2300 доларів

Незважаючи на очікувану ціну близько 2300 доларів, перший складаний смартфон цього бренду може втратити низку звичних технологій. За даними витоків, новинка вийде без сканера обличчя Face ID, телеоб'єктива, магнітної зарядки MagSafe та настроюваної кнопки Action Button.

Відео дня

Офіційний анонс iPhone Ultra разом із лінійкою iPhone 18 Pro очікується на презентації Apple 9 вересня.

Раніше повідомлялося, що інсайдери прогнозували суттєве подорожчання iPhone 18 Pro Max через високу вартість 2-нанометрових процесорів та дефіцит оперативної пам’яті.