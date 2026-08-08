Дизайн iPhone Ultra рассекретили в сети: эксперты назвали главный изъян смартфона (фото)

В сети появились рендеры дебютного складного смартфона Apple под названием iPhone Ultra, раскрывающие конструктивную особенность его внешнего экрана.

Аппарат получит асимметричную переднюю панель из-за сочетания скругленных внешних граней корпуса и плоского шарнира по центру, пишет PhoneArena.

Асимметричный экран и неиспользуемые рамки

Инсайдер Instant Digital обратил внимание на то, что в сложенном состоянии лицевая панель смартфона выглядит неравномерно. Правая сторона корпуса имеет сильное скругление граней, тогда как левая остается более угловатой из-за шарнирного механизма. Из-за такой геометрии корпуса на левой стороне дисплея образовалось незадействованное черное пространство, создающее визуальный дисбаланс рамок вокруг экрана.

Передний дисплей iPhone Ultra может не понравиться многим пользователям Фото: PhoneArena

Урезанные функции и цена $2300

Несмотря на ожидаемый ценник около $2300, первый складной смартфон бренда может лишиться ряда привычных технологий. По данным утечек, новинка выйдет без сканера лиц Face ID, телеобъектива, магнитной зарядки MagSafe и настраиваемой кнопки Action Button.

Відео дня

Официальный анонс iPhone Ultra вместе с линейкой iPhone 18 Pro ожидается на презентации Apple 9 сентября.

Ранее сообщалось, что инсайдеры предсказали существенное подорожание iPhone 18 Pro Max из-за высокой стоимости 2-нанометровых процессоров и дефицита оперативной памяти.