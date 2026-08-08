Дата виходу Galaxy S26 FE просочилася в мережу: яким буде доступний флагман Samsung (фото)

Samsung може представити субфлагманський смартфон Galaxy S26 FE на початку вересня 2026 року.

Смартфон з'явиться рівно через рік після прем'єри свого попередника; крім того, інсайдери оприлюднили графіки анонсів планшетів та бюджетних смартфонів цього бренду, пише PhoneArena.

Дати анонсів та зміна стратегії

За даними інсайдера fireuniverse, офіційна презентація Samsung Galaxy S26 FE запланована на 4 вересня 2026 року. Цього сезону компанія змінює графік випуску супутніх пристроїв. Планшет Galaxy Tab S12 не буде представлений разом зі смартфоном, а з’явиться окремо 7 жовтня. У жовтні також очікується анонс 4G-версій бюджетних моделей Galaxy A08 і Galaxy A18, тоді як їхні 5G-модифікації вийдуть на початку 2027 року.

Характеристики та ймовірне подорожчання

Апаратною основою Galaxy S26 FE стане фірмовий процесор Exynos 2500, а модуль камер залишиться таким самим, як у моделі S25 FE. Смартфон вийде з попередньо встановленою операційною системою Android 17.

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Згідно з витоками інформації, ціна новинки може зрости на 50 євро через подорожчання комплектуючих — початкова ціна пристрою в США становитиме близько 699 доларів.

Раніше повідомлялося про смартфони Samsung, на які варто негайно встановити оновлення ПЗ. Більшість виправлень безпеки стосуються телефонів і планшетів Galaxy під управлінням Android 14, Android 15 або Android 16.