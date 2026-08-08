Дата выхода Galaxy S26 FE просочилась в сеть: каким будет доступный флагман Samsung (фото)

Samsung может представить субфлагманский смартфон Galaxy S26 FE в начале сентября 2026 года.

Телефон выйдет ровно через год после премьеры своего предшественника, также инсайдеры раскрыли графики анонсов планшетов и бюджетных смартфонов бренда, пишет PhoneArena.

Даты анонсов и изменение стратегии

По данным инсайдера fireuniverse, официальная презентация Samsung Galaxy S26 FE запланирована на 4 сентября 2026 года. В этом сезоне компания меняет график релиза сопутствующих устройств. Планшет Galaxy Tab S12 не будет показан вместе со смартфоном, а появится отдельно 7 октября. В октябре также ожидается анонс 4G-версий бюджетных моделей Galaxy A08 и Galaxy A18, тогда как их 5G-модификации выйдут в начале 2027 года.

Характеристики и вероятное подорожание

Аппаратной основой Galaxy S26 FE станет фирменный процессор Exynos 2500, а блок камер останется аналогичен модели S25 FE. Смартфон выйдет с предустановленной операционной системой Android 17.

Відео дня

Утечки указывают на возможное подорожание новинки на €50 из-за роста стоимости компонентов — начальная цена устройства в США составит около $699.

Ранее сообщалось про смартфоны Samsung, на которые стоит немедленно установить обновление ПО. Большинство исправлений безопасности относятся к телефонам и планшетам Galaxy под управлением Android 14, Android 15 или Android 16.