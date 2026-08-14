Названо найпопулярніші пилососи в Україні 2026: Samsung, Philips, Dyson, Dreame, Bosch (фото)

Рейтинг найкращих пилососів в Україні у 2026 році очолюють бездротові стикові пилососи, миючі пристрої та класичні дротові моделі від відомих корейських і німецьких брендів.

Згідно з даними українських маркетплейсів Hotline, E-Katalog, Moyo, найбільшим попитом користуються гібридні пилососи, які можуть виконувати як сухе, так і вологе прибирання. Нижче наведено найпопулярніші моделі, повідомляє "Фокус".

Бездротові вертикальні пилососи (стіки)

Dyson V15 Detect: один із найкращих пилососів у категорії "преміум", що забезпечує глибоке очищення практично будь-яких поверхонь і покриттів. Він оснащений лазерним підсвічуванням, що допомагає збирати мікроскопічний пил, датчиком підрахунку частинок та функцією автоматичного збільшення потужності, наприклад, під час переходу з рівної підлоги на килим.

Ціна: 29 700 грн

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Samsung Jet 95 Complete Extra вирізняється високою потужністю всмоктування, розширеним набором змінних насадок та ергономічною зарядною станцією, яка не потребує спеціального монтажу.

Ціна: понад 41 000 грн

Dreame T30W XT: найкращий за співвідношенням ціна-якість у середньому ціновому сегменті. Цей пристрій дуже часто можна побачити в топі продажів. Його вирізняє серед конкурентів наявність OLED-дисплея для відображення інформації, здатність розпізнавати ступінь забруднення та тривалий час автономної роботи.

Ціна: від 5500 грн

Пилосос Samsung Jet 95 Complete Extra Фото: Samsung

Вертикальні пилососи для миття (Wet & Dry)

Dreame Wet & Dry Vacuum Cleaner H14 Dual — один із найпопулярніших пилососів для миття підлоги в нашій країні. Його конструкція "2-в-1" дає змогу перетворити прилад на стандартний ручний пилосос-стік. Серед особливостей варто виділити функцію самоочищення валика гарячою водою та ефективне збирання розлитих рідин.

Ціна: від 17 000 грн

Dreame H12 Dual коштує трохи дешевше, ніж описана вище модель, але не поступається їй за популярністю серед українських споживачів. H12 Dual є попередником H14 Dual, тож між ними багато спільного.

Ціна: 15 000 грн

Пилосос Dreame H12 Dual Фото: Dreame

Класичні дротові пилососи

Циклонний пилососPhilips PowerPro Expert FC9745/09 без мішка, оснащений насадкою TriActive LED, завдяки чому уловлює до 99 % дрібного пилу. Також є протиалергенний фільтр. Мотор забезпечує стабільно високу тягу без втрати потужності.

Ціна: від 10 700 грн

Пилосос Karcher VC 3 Premium Фото: Karcher

Bosch BGS7POW2: пилосос преміум-класу. Його особливо цінують власники домашніх тварин, оскільки він чудово справляється з прибиранням шерсті, що залишається на килимах, підлозі та м’яких меблях. А все це завдяки потужній турбощітці для вичісування шерсті та автоматичній системі самоочищення вбудованого фільтра.

Ціна: близько 20 000 грн

Karcher VC 3 Premium: компактний та економічний циклонний пилосос від відомого німецького бренду. Пил він збирає у прозорий контейнер, тож можна безперешкодно стежити за його наповненням. Контейнер потім легко миється. Пристрій також вирізняється серед конкурентів своєю тихою роботою та високою енергоефективністю.

Ціна: від 6000 грн

Раніше ми писали про те, чому OLED-телевізори кращі за LCD-екрани. OLED-панелі мають кращу контрастність і передачу кольорів. Однак це ще далеко не всі переваги цієї технології...