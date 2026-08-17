Досвід користування Samsung Galaxy A57: чи варто купувати смартфон у 2026 році (фото)

Samsung Galaxy A57 став головним смартфоном середнього цінового сегмента південнокорейського бренду у 2026 році. Пристрій отримав компактний корпус, новий процесор Exynos та тривалу підтримку оновлень.

Експерти PhoneArena назвали Galaxy A57 чудовим варіантом у лінійці Samsung на сьогодні. Розбираємося, наскільки вдалим виявився цей телефон і чи вартий він своїх грошей.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A57

Екран: 6,7 дюйма, Super AMOLED+, 2340×1080 пікселів, 120 Гц, пікова яскравість до 1900 ніт, скло Gorilla Glass Victus+

6,7 дюйма, Super AMOLED+, 2340×1080 пікселів, 120 Гц, пікова яскравість до 1900 ніт, скло Gorilla Glass Victus+ Процесор: Exynos 1680 (4 нм), графічний процесор Xclipse 550

Exynos 1680 (4 нм), графічний процесор Xclipse 550 Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 128/256/512 ГБ ПЗУ (UFS 3.1), без слота для карт пам'яті

8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 128/256/512 ГБ ПЗУ (UFS 3.1), без слота для карт пам'яті Основна камера: 50 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (надширококутна, f/2.2) + 5 Мп (макро)

50 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (надширококутна, f/2.2) + 5 Мп (макро) Фронтальна камера: 12 Мп (f/2.2, запис 4K-відео)

12 Мп (f/2.2, запис 4K-відео) Акумулятор: 5000 мА·год, дротова зарядка 45 Вт

5000 мА·год, дротова зарядка 45 Вт Захист: IP68 (занурення у воду на глибину до 1,5 м на 30 хвилин)

IP68 (занурення у воду на глибину до 1,5 м на 30 хвилин) Габарити та вага: 161,5×76,8×6,9 мм, 179 г

161,5×76,8×6,9 мм, 179 г ОС: Android 16 з оболонкою One UI 8.5 (заявлено 6 років оновлень системи)

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Дисплей Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Дизайн та екран

Корпус смартфона виготовлений зі скла Gorilla Glass Victus+ з обох боків та міцної алюмінієвої рами. За якістю збірки та тактильними відчуттями модель не поступається флагманам серії Samsung Galaxy S. Товщина Galaxy A57 становить усього 6,9 мм, а вага — 179 грамів. Захист за стандартом IP68 дозволяє пристрою без наслідків витримувати короткочасне занурення у воду.

Дисплей Super AMOLED+ забезпечує насичене зображення завдяки тонким симетричним рамкам. У тестах реальна максимальна яскравість панелі сягає 1309 ніт, чого цілком достатньо для сонячної погоди.

Загалом, екран і якість збірки — це, безперечно, сильні сторони цього телефону.

Тонкий корпус Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Продуктивність та тести

За швидкість роботи Galaxy A57 відповідає фірмовий 4-нм чіпсет Exynos 1680, який працює в поєднанні з високошвидкісною оперативною пам’яттю LPDDR5X.

Результат тесту AnTuTu 11 — 1 363 464 балів.

Для телефонів середнього класу у 2026 році результат від одного мільйона балів і вище вважається оптимальним. Запасу потужності вистачає для швидкої роботи інтерфейсу та додатків.

Камери та автономність

Основний 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією та фронтальна камера на 12 Мп забезпечують чудову деталізацію та природні кольори при денному та вечірньому освітленні. Додаткові модулі — 12-Мп надширококутний і 5-Мп макро — виявилися скромнішими і потрібні скоріше "для галочки", щоб була помітна наявність потрійної камери.

Акумулятор ємністю 5000 мА·год забезпечує близько 14 годин активної роботи у змішаному режимі. У порівнянні з конкурентами автономність просто хороша, але не рекордна. Провідна зарядка потужністю 45 Вт відновлює заряд досить швидко, але поступається багатьом аналогам у цьому сегменті. Бездротова зарядка не передбачена.

Камера Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Програмне забезпечення

Смартфон працює на базі Android 16 із прошивкою One UI 8.5. Головною перевагою смартфонів Samsung залишається термін підтримки: модель гарантовано отримає 6 повноцінних оновлень ОС та патчів безпеки. Серед компромісів можна відзначити відсутність настільного режиму DeX та деяких функцій Galaxy AI, які залишилися ексклюзивами S-серії. В іншому ж інтерфейс радує перевіреним дизайном та стабільністю.

Переваги та недоліки Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 — це хороший, надійний смартфон середнього класу, який не досягає небесних висот у плані продуктивності, але пропонує гідний загальний набір характеристик і тривалу підтримку від виробника. Якщо вам подобається екосистема Samsung, витончений корпус і приємний дисплей, цей смартфон варто придбати. Якщо для вас на першому місці — швидкодія процесора та ігри, є більш потужні варіанти.

Переваги:

Тонкий корпус зі скла та металу із захистом IP68

Яскравий та плавний екран Super AMOLED+

Висока якість зйомки на основну та селфі-камери

6 років оновлень операційної системи

Недоліки:

Не найкраще співвідношення ціни та продуктивності (є аналоги з більш потужним чіпом).

Відсутність бездротової зарядки

Додаткові камери не можуть забезпечити таку саму якість, як основна.

Ціни в Україні:

Samsung Galaxy A57 5G 8/128 ГБ — 23 999 грн

Samsung Galaxy A57 5G 8/256 ГБ — 26 999 грн

Samsung Galaxy A57 5G 12/512 ГБ — 34 999 грн

Раніше повідомлялося про смартфон POCO F8 Pro, який також залишається привабливою пропозицією в цьому ціновому діапазоні завдяки процесору Snapdragon 8 Elite.