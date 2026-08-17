Досвід користування Samsung Galaxy A57: чи варто купувати смартфон у 2026 році (фото)
Samsung Galaxy A57 став головним смартфоном середнього цінового сегмента південнокорейського бренду у 2026 році. Пристрій отримав компактний корпус, новий процесор Exynos та тривалу підтримку оновлень.
Експерти PhoneArena назвали Galaxy A57 чудовим варіантом у лінійці Samsung на сьогодні. Розбираємося, наскільки вдалим виявився цей телефон і чи вартий він своїх грошей.
Технічні характеристики Samsung Galaxy A57
- Екран: 6,7 дюйма, Super AMOLED+, 2340×1080 пікселів, 120 Гц, пікова яскравість до 1900 ніт, скло Gorilla Glass Victus+
- Процесор: Exynos 1680 (4 нм), графічний процесор Xclipse 550
- Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 128/256/512 ГБ ПЗУ (UFS 3.1), без слота для карт пам'яті
- Основна камера: 50 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (надширококутна, f/2.2) + 5 Мп (макро)
- Фронтальна камера: 12 Мп (f/2.2, запис 4K-відео)
- Акумулятор: 5000 мА·год, дротова зарядка 45 Вт
- Захист: IP68 (занурення у воду на глибину до 1,5 м на 30 хвилин)
- Габарити та вага: 161,5×76,8×6,9 мм, 179 г
- ОС: Android 16 з оболонкою One UI 8.5 (заявлено 6 років оновлень системи)
Дизайн та екран
Корпус смартфона виготовлений зі скла Gorilla Glass Victus+ з обох боків та міцної алюмінієвої рами. За якістю збірки та тактильними відчуттями модель не поступається флагманам серії Samsung Galaxy S. Товщина Galaxy A57 становить усього 6,9 мм, а вага — 179 грамів. Захист за стандартом IP68 дозволяє пристрою без наслідків витримувати короткочасне занурення у воду.
Дисплей Super AMOLED+ забезпечує насичене зображення завдяки тонким симетричним рамкам. У тестах реальна максимальна яскравість панелі сягає 1309 ніт, чого цілком достатньо для сонячної погоди.
Загалом, екран і якість збірки — це, безперечно, сильні сторони цього телефону.
Продуктивність та тести
За швидкість роботи Galaxy A57 відповідає фірмовий 4-нм чіпсет Exynos 1680, який працює в поєднанні з високошвидкісною оперативною пам’яттю LPDDR5X.
- Результат тесту AnTuTu 11 — 1 363 464 балів.
Для телефонів середнього класу у 2026 році результат від одного мільйона балів і вище вважається оптимальним. Запасу потужності вистачає для швидкої роботи інтерфейсу та додатків.
Камери та автономність
Основний 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією та фронтальна камера на 12 Мп забезпечують чудову деталізацію та природні кольори при денному та вечірньому освітленні. Додаткові модулі — 12-Мп надширококутний і 5-Мп макро — виявилися скромнішими і потрібні скоріше "для галочки", щоб була помітна наявність потрійної камери.
Акумулятор ємністю 5000 мА·год забезпечує близько 14 годин активної роботи у змішаному режимі. У порівнянні з конкурентами автономність просто хороша, але не рекордна. Провідна зарядка потужністю 45 Вт відновлює заряд досить швидко, але поступається багатьом аналогам у цьому сегменті. Бездротова зарядка не передбачена.
Програмне забезпечення
Смартфон працює на базі Android 16 із прошивкою One UI 8.5. Головною перевагою смартфонів Samsung залишається термін підтримки: модель гарантовано отримає 6 повноцінних оновлень ОС та патчів безпеки. Серед компромісів можна відзначити відсутність настільного режиму DeX та деяких функцій Galaxy AI, які залишилися ексклюзивами S-серії. В іншому ж інтерфейс радує перевіреним дизайном та стабільністю.
Переваги та недоліки Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57 — це хороший, надійний смартфон середнього класу, який не досягає небесних висот у плані продуктивності, але пропонує гідний загальний набір характеристик і тривалу підтримку від виробника. Якщо вам подобається екосистема Samsung, витончений корпус і приємний дисплей, цей смартфон варто придбати. Якщо для вас на першому місці — швидкодія процесора та ігри, є більш потужні варіанти.
Переваги:
- Тонкий корпус зі скла та металу із захистом IP68
- Яскравий та плавний екран Super AMOLED+
- Висока якість зйомки на основну та селфі-камери
- 6 років оновлень операційної системи
Недоліки:
- Не найкраще співвідношення ціни та продуктивності (є аналоги з більш потужним чіпом).
- Відсутність бездротової зарядки
- Додаткові камери не можуть забезпечити таку саму якість, як основна.
Ціни в Україні:
- Samsung Galaxy A57 5G 8/128 ГБ — 23 999 грн
- Samsung Galaxy A57 5G 8/256 ГБ — 26 999 грн
- Samsung Galaxy A57 5G 12/512 ГБ — 34 999 грн
Раніше повідомлялося про смартфон POCO F8 Pro, який також залишається привабливою пропозицією в цьому ціновому діапазоні завдяки процесору Snapdragon 8 Elite.