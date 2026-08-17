Опыт использования Samsung Galaxy A57: стоит ли покупать смартфон в 2026 году (фото)

Samsung Galaxy A57 стал главным среднебюджетным смартфоном южнокорейского бренда в 2026 году. Аппарат получил компактный корпус, новый процессор Exynos и длительную поддержку обновлениями.

Эксперты PhoneArena назвали Galaxy A57 отличным вариантом в ассортименте Samsung на сегодняшний день. Разбираемся, насколько удачным получился телефон и стоит ли он своих денег.

Технические характеристики Samsung Galaxy A57

Экран: 6,7 дюйма, Super AMOLED+, 2340х1080 точек, 120 Гц, пиковая яркость до 1900 нит, стекло Gorilla Glass Victus+

6,7 дюйма, Super AMOLED+, 2340х1080 точек, 120 Гц, пиковая яркость до 1900 нит, стекло Gorilla Glass Victus+ Процессор: Exynos 1680 (4 нм), графика Xclipse 550

Exynos 1680 (4 нм), графика Xclipse 550 Память: 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 128/256/512 ГБ ПЗУ (UFS 3.1), без слота для карт памяти

8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 128/256/512 ГБ ПЗУ (UFS 3.1), без слота для карт памяти Основная камера: 50 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2) + 5 Мп (макро)

50 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2) + 5 Мп (макро) Фронтальная камера: 12 Мп (f/2.2, запись 4K-видео)

12 Мп (f/2.2, запись 4K-видео) Аккумулятор: 5000 мАч, проводная зарядка 45 Вт

5000 мАч, проводная зарядка 45 Вт Защита: IP68 (погружение в воду на глубину до 1,5 м до 30 минут)

IP68 (погружение в воду на глубину до 1,5 м до 30 минут) Габариты и вес: 161,5х76,8х6,9 мм, 179 г

161,5х76,8х6,9 мм, 179 г ОС: Android 16 с оболочкой One UI 8.5 (заявлены 6 лет обновлений системы)

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Дисплей Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Дизайн и экран

Корпус смартфона изготовлен из стекла Gorilla Glass Victus+ с обеих сторон и прочной алюминиевой рамы. По качеству сборки и тактильным ощущениям модель не уступает флагманам Samsung Galaxy S-серии. Толщина Galaxy A57 составляет всего 6,9 мм, а вес — 179 граммов. Защита по стандарту IP68 позволяет устройству без последствий переносить кратковременные погружения в воду.

Дисплей Super AMOLED+ обеспечивает насыщенное изображение при тонких симметричных рамках. В тестах реальная максимальная яркость панели достигает 1309 нит, которых достаточно для солнечной погоды.

В целом, экран и сборка — однозначно сильные стороны телефона.

Тонкий корпус Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Производительность и тесты

За быстродействие Galaxy A57 отвечает фирменный 4-нм чипсет Exynos 1680, работающий в паре со скоростной оперативной памятью LPDDR5X.

Бенчмарк AnTuTu 11 — 1 363 464 балла.

Для телефонов среднего уровня в 2026 году результат от одного миллиона баллов и выше считается оптимальным. Запаса мощности хватает для быстрой работы интерфейса и приложений.

Камеры и автономность

Основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и фронтальная камера на 12 Мп выдают отличную детализацию и естественные цвета при дневном и вечернем освещении. Дополнительные модули — 12-Мп сверхширик и 5-Мп макро — оказались скромнее и нужны больше "для галочки", чтобы была видимость тройной камеры.

Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает около 14 часов активной эксплуатации в смешанном режиме. По сравнению с конкурентами автономность просто хорошая, но не рекордная. Проводная зарядка мощностью 45 Вт восполняет заряд достаточно быстро, но уступает многим аналогам в сегменте. Беспроводная зарядка не предусмотрена.

Камера Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Программное обеспечение

Смартфон работает на базе Android 16 с прошивкой One UI 8.5. Главным преимуществом смартфонов Samsung остается срок поддержки: модель гарантированно получит 6 полноценных обновлений ОС и патчей безопасности. Из компромиссов можно отметить отсутствие десктопного режима DeX и некоторых функций Galaxy AI, оставшихся эксклюзивами S-серии. В остальном оболочка радует проверенным дизайном и стабильностью.

Плюсы и минусы Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 — это хороший, надежный смартфон среднего класса, который не хватает звезд с неба по части производительности, но предлагает достойный общий набор параметров и длительную поддержку от производителя. Если вам нравится экосистема Samsung, изящный корпус и приятный дисплей, смартфон стоит брать. Если для вас на первом месте быстродействие процессора и игры, есть более мощные варианты.

Преимущества:

Тонкий корпус из стекла и металла с защитой IP68

Яркий и плавный экран Super AMOLED+

Высокое качество съемки на основную и селфи-камеры

6 лет обновлений операционной системы

Недостатки:

Не лучшее соотношение цены и производительности (есть аналоги с чипом мощнее).

Отсутствие беспроводной зарядки

Дополнительные камеры не могут обеспечить того же качества, что основная.

Цены в Украине:

Samsung Galaxy A57 5G 8/128GB — 23 999 грн

Samsung Galaxy A57 5G 8/256GB — 26 999 грн

Samsung Galaxy A57 5G 12/512GB — 34 999 грн

Ранее сообщали о смартфоне POCO F8 Pro, который также остается сильным предложением в этом ценовом диапазоне за счет процессора Snapdragon 8 Elite.