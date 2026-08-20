Потужний смартфон Motorola за чудовою ціною: названо перевірений варіант на 2026 рік

Смартфон Motorola Edge 60 Pro забезпечує баланс між гідною продуктивністю, сучасними камерами та високою автономністю.

На тлі кризи новинки 2026 року дорожчають, не стаючи при цьому кращими. Наприклад, формально новіший телефон Motorola Edge 70 Fusion за аналогічної вартості поступається за характеристиками процесора та камер. Фокус наводить огляд Edge 60 Pro.

Дисплей, продуктивність та захист

Motorola Edge 60 Pro оснащений 6,7-дюймовим P-OLED-екраном із роздільною здатністю 2712x1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 4500 ніт. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass 7i та підтримує частоту ШІМ-затемнення 720 Гц для захисту очей від мерехтіння. Корпус з оздобленням з екошкіри має повну сертифікацію пило- та вологозахисту IP68/IP69, а також відповідає військовому стандарту міцності MIL-STD-810H при вазі всього 186 грамів.

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За швидкість роботи відповідає 4-нм процесор MediaTek Dimensity 8350 Extreme з графічним чіпом Mali G615-MC6 та швидким накопичувачем UFS 4.0. У бенчмарку AnTuTu 10 телефон набирає 1 356 227 балів. Смартфон працює під управлінням оболонки на базі ОС Android 15 з фірмовою екосистемою Smart Connect.

Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Камери та автономність

Потрійний модуль камер пройшов валідацію щодо точного відтворення кольорів та відтінків шкіри Pantone:

Основний модуль (50 Мп): сенсор 1/1,56", світлосила f/1,8, фазовий автофокус PDAF та оптична стабілізація (OIS).

сенсор 1/1,56", світлосила f/1,8, фазовий автофокус PDAF та оптична стабілізація (OIS). Телеоб'єктив (10 Мп): 3-кратний оптичний зум, f/2,0, OIS.

3-кратний оптичний зум, f/2,0, OIS. Ультраширококутна камера (50 Мп): кут огляду 120 градусів, f/2,0 та підтримка автофокусу для макрозйомки.

кут огляду 120 градусів, f/2,0 та підтримка автофокусу для макрозйомки. Фронтальна камера: 50 Мп з можливістю запису відео у роздільній здатності 4K при 30 к/с.

Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мА·год підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт (Power Delivery 3.0), а також бездротову зарядку потужністю 15 Вт і реверсивну дротову зарядку потужністю 5 Вт.

Дисплей Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки Motorola Edge 60 Pro

Переваги

Легкий та ергономічний корпус з оздобленням із міцної екошкіри та повним захистом від вологи за стандартами IP68/IP69.

Яскравий і чіткий P-OLED-екран із частотою 120 Гц.

Лаконічний інтерфейс Android 15 із продуманими фірмовими функціями Motorola.

Гідний рівень продуктивності процесора Dimensity 8350 Extreme.

Висока якість фотозйомки на всіх модулях камер, включаючи оновлений "ультраширококутний".

Недоліки

Короткий термін програмної підтримки та Android 15 у комплекті (заявлено 3 великі оновлення ОС).

Відсутність мережевого адаптера в комплекті поставки.

Фронтальна камера не має системи автофокусування.

Ціна в Україні:

Motorola Edge 60 Pro 8/256 ГБ — 19 999 грн

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