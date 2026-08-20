Дешевший флагман Samsung: яку модель купити замість Galaxy S26 FE (фото)

До виходу "народного флагмана" Galaxy S26 FE залишився лише тиждень. Але є телефон Samsung, який продається вже зараз і є найкращою пропозицією за співвідношенням ціни та якості.

Samsung Galaxy S25 помітно подешевшав за рік присутності на ринку, але, як і раніше, пропонує характеристики, близькі до топових. Про те, яким буде S26 FE, пише PhoneArena. Доповнюємо витоки більш цікавою альтернативою майбутній новинці.

Що відомо про Samsung Galaxy S26 FE

Прем’єра чергового представника серії Fan Edition очікується у вересні. За даними інсайдерів, смартфон матиме захист за стандартом IP68, 6,7-дюймовий AMOLED-екран із підтримкою 120 Гц, процесор Exynos 2500 і стартову ціну близько 700 доларів за версію на 8/128 ГБ, що помітно дорожче за попередника.

Крім того, європейське маркування вказує на скорочення ресурсу акумулятора до 1200 циклів перезарядки замість попередніх 2000. Потужність зарядки становитиме 45 Вт при ємності АКБ у 4900 мА·год. Презентація Galaxy S26 FE відбудеться 27 серпня.

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Дисплей Samsung Galaxy S25 Фото: gsmarena.com

Чому Samsung Galaxy S25 залишається чудовим вибором у 2026 році

Базова модель Samsung Galaxy S25 побудована на платформі Qualcomm Snapdragon 8 Elite, яка суттєво випереджає Exynos 2500. У бенчмарку AnTuTu 10 смартфон набирає 2 119 701 бал проти 1,5 млн балів у чіпа Exynos. S25 вже працює під управлінням операційної системи Android 16 і отримає ще 6 великих оновлень ОС.

Пристрій виконано у компактному корпусі з яскравим 6,2-дюймовим дисплеєм Dynamic LTPO AMOLED 2X із роздільною здатністю Full HD+. Фотоможливості забезпечує перевірена часом потрійна система камер: основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією, телеоб'єктив на 10 Мп з 3-кратним оптичним зумом і 12 Мп ультраширококутний датчик. Стереодинаміки видають чистий звук, а єдиним слабким місцем є невеликий акумулятор ємністю 4000 мА·год.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy S25 12/128 ГБ — 27 499 грн

Samsung Galaxy S25 12/256 ГБ — від 28 961 грн

Samsung Galaxy S25 12/512 ГБ — від 38 410 грн

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