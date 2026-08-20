Более дешевый флагман Samsung: какую модель купить вместо Galaxy S26 FE (фото)

До релиза "народного флагмана" Galaxy S26 FE осталась всего неделя. Но есть телефон Samsung, который продается прямо сейчас и является лучшим предложением по соотношению цены и качества.

Samsung Galaxy S25 заметно подешевел за год присутствия на рынке, но все так же предлагает параметры, близкие к топовым. О том, каким будет S26 FE, пишет PhoneArena. Дополняем утечки более интересной альтернативой будущей новинке.

Что известно про Samsung Galaxy S26 FE

Премьера очередного представителя серии Fan Edition ожидается в сентябре. По данным инсайдеров, смартфон получит защиту IP68, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой 120 Гц, процессор Exynos 2500 и стартовый ценник порядка 700 долларов за версию на 8/128 ГБ, что заметно дороже предшественника.

Кроме того, европейская маркировка указывает на снижение ресурса аккумулятора до 1200 циклов перезарядки вместо прежних 2000. Мощность зарядки составит 45 Вт при емкости АКБ в 4900 мАч. Презентация Galaxy S26 FE cостоится 27 августа.

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Дисплей Samsung Galaxy S25 Фото: gsmarena.com

Почему Samsung Galaxy S25 остается отличным выбором в 2026 году

Базовый Samsung Galaxy S25 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, которая существенно опережает Exynos 2500. В бенчмарке AnTuTu 10 смартфон набирает 2 119 701 балл против 1,5 млн баллов у чипа Exynos. S25 уже работает под управлением операционной системы Android 16 и получит еще 6 крупных обновлений ОС.

Аппарат выполнен в компактном корпусе с ярким 6,2-дюймовым дисплеем Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением Full HD+. Фотовозможности обеспечивает проверенная временем тройная система камер: главный модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 12 Мп ультраширокоугольный датчик. Стереодинамики выдают чистый звук, а единственным слабым местом выступает небольшой аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy S25 12/128GB — 27 499 грн

Samsung Galaxy S25 12/256GB — от 28 961 грн

Samsung Galaxy S25 12/512GB — от 38 410 грн

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