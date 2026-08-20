Флагманский смартфон по доступной цене: лучшая модель 2026 года, о которой мало говорят

Ранее мы рассказывали про POCO F8 Pro и POCO X8 Pro Max — середняки с почти топовой производительностью. Но есть телефон, который превосходит и их.

Смартфон POCO F8 Ultra предлагает возможности уровня премиальных флагманов, топовую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройную систему камер по относительно умеренной цене.

Модель выделяется уникальной акустической системой 2.1 от Bose с отдельным сабвуфером, аккумулятором емкостью 6500 мАч и полной защитой корпуса по стандарту IP68. Фокус расскажет об особенностях, преимуществах и недостатках аппарата.

Технические характеристики POCO F8 Ultra

Дисплей: 6,9", AMOLED, 2608x1200 пикселей, ШИМ 2560 Гц, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, пиковая яркость 3500 нит, Poco Shield Glass.

6,9", AMOLED, 2608x1200 пикселей, ШИМ 2560 Гц, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, пиковая яркость 3500 нит, Poco Shield Glass. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм). Память: 12/256 ГБ или 16/512 ГБ (накопитель UFS 4.1).

12/256 ГБ или 16/512 ГБ (накопитель UFS 4.1). Камеры: основная 50 Мп (OmniVision Light Fusion 950, 1/1.31", f/1.7, OIS), перископический телеобъектив 50 Мп (5x оптический зум, f/3.0, OIS), ультраширокоугольная 50 Мп (f/2.4); фронтальная 32 Мп (f/2.2).

основная 50 Мп (OmniVision Light Fusion 950, 1/1.31", f/1.7, OIS), перископический телеобъектив 50 Мп (5x оптический зум, f/3.0, OIS), ультраширокоугольная 50 Мп (f/2.4); фронтальная 32 Мп (f/2.2). Батарея: 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная беспроводная 22,5 Вт.

6500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная беспроводная 22,5 Вт. Корпус: алюминиевая рамка, спинка из пластика с усилением стекловолокном или силиконового полимера (джинсовая текстура), защита IP68.

алюминиевая рамка, спинка из пластика с усилением стекловолокном или силиконового полимера (джинсовая текстура), защита IP68. ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3 (4 года обновлений Android, 6 лет патчей безопасности).

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Смартфон POCO F8 Ultra Фото: PhoneArena

Дисплей, конструкция и звук от Bose

POCO F8 Ultra оснащен крупным 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2608x1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает 12-битный цвет для плавных градиентов и частоту ШИМ-затемнения 2560 Гц, что снижает нагрузку на зрение. Дисплей не является LTPO-панелью, поэтому динамически не снижает частоту ниже 60 Гц. Корпус со стеклом Poco Shield Glass получил полную защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и поддержку карт eSIM.

Главная конструктивная фишка аппарата — стереосистема формата 2.1, разработанная совместно с бредом Bose. Помимо двух основных динамиков, на тыльной панели расположен выделенный сабвуфер размером 16x20 мм, обеспечивающий глубокие низкие частоты.

Дисплей POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Производительность и результаты тестирования

Аппаратной основой выступает флагманский 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чипсет обеспечивают высокую скорость работы системы HyperOS 3, однако при длительной максимальной нагрузке наблюдается троттлинг для предотвращения перегрева.

AnTuTu 11: 3 887 841 балл

3 887 841 балл Максимальная автояркость: 1077 нит

1077 нит Время активной работы (Active use score): 18 часов 52 минуты

Преимущества и недостатки POCO F8 Ultra

Преимущества

Яркий OLED-экран с поддержкой Dolby Vision.

Уникальные динамики Bose 2.1 с выделенным сабвуфером.

Высокая автономность и быстрая зарядка мощностью 100 Вт.

Качественная главная камера и 5-кратный перископический зум.

Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Защита корпуса IP68 и поддержка eSIM.

Недостатки

Отсутствие технологии LTPO в дисплее.

Снижение частот процессора при длительном нагреве.

Ультраширокоугольная и фронтальная камеры без автофокуса.

Цена в Украине:

POCO F8 Ultra 12/256GB — 36 999 грн.

POCO F8 Ultra 16/512GB — 39 999 грн.

Ранее сообщалось, что Xiaomi прекратила программную поддержку шести моделей.

Также Фокус писал про POCO F8 Pro и POCO X8 Pro Max — доступные телефоны с топовыми процессорами и емкими аккумуляторами.