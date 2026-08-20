UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Флагманский смартфон по доступной цене: лучшая модель 2026 года, о которой мало говорят

POCO F8 Ultra телефон
Смартфон POCO F8 Ultra (иллюстративное фото) | Фото: gsmarena.com

Ранее мы рассказывали про POCO F8 Pro и POCO X8 Pro Max — середняки с почти топовой производительностью. Но есть телефон, который превосходит и их.

Смартфон POCO F8 Ultra предлагает возможности уровня премиальных флагманов, топовую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройную систему камер по относительно умеренной цене.

Модель выделяется уникальной акустической системой 2.1 от Bose с отдельным сабвуфером, аккумулятором емкостью 6500 мАч и полной защитой корпуса по стандарту IP68. Фокус расскажет об особенностях, преимуществах и недостатках аппарата.

Технические характеристики POCO F8 Ultra

  • Дисплей: 6,9", AMOLED, 2608x1200 пикселей, ШИМ 2560 Гц, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, пиковая яркость 3500 нит, Poco Shield Glass.
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).
  • Память: 12/256 ГБ или 16/512 ГБ (накопитель UFS 4.1).
  • Камеры: основная 50 Мп (OmniVision Light Fusion 950, 1/1.31", f/1.7, OIS), перископический телеобъектив 50 Мп (5x оптический зум, f/3.0, OIS), ультраширокоугольная 50 Мп (f/2.4); фронтальная 32 Мп (f/2.2).
  • Батарея: 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная беспроводная 22,5 Вт.
  • Корпус: алюминиевая рамка, спинка из пластика с усилением стекловолокном или силиконового полимера (джинсовая текстура), защита IP68.
  • ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3 (4 года обновлений Android, 6 лет патчей безопасности).
Відео дня
poco f8 ultra denim
Смартфон POCO F8 Ultra
Фото: PhoneArena

Дисплей, конструкция и звук от Bose

POCO F8 Ultra оснащен крупным 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2608x1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает 12-битный цвет для плавных градиентов и частоту ШИМ-затемнения 2560 Гц, что снижает нагрузку на зрение. Дисплей не является LTPO-панелью, поэтому динамически не снижает частоту ниже 60 Гц. Корпус со стеклом Poco Shield Glass получил полную защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и поддержку карт eSIM.

Главная конструктивная фишка аппарата — стереосистема формата 2.1, разработанная совместно с бредом Bose. Помимо двух основных динамиков, на тыльной панели расположен выделенный сабвуфер размером 16x20 мм, обеспечивающий глубокие низкие частоты.

Poco F8 Ultra экран
Дисплей POCO F8 Ultra
Фото: gsmarena.com

Производительность и результаты тестирования

Аппаратной основой выступает флагманский 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чипсет обеспечивают высокую скорость работы системы HyperOS 3, однако при длительной максимальной нагрузке наблюдается троттлинг для предотвращения перегрева.

  • AnTuTu 11: 3 887 841 балл
  • Максимальная автояркость: 1077 нит
  • Время активной работы (Active use score): 18 часов 52 минуты

Преимущества и недостатки POCO F8 Ultra

Преимущества

  • Яркий OLED-экран с поддержкой Dolby Vision.
  • Уникальные динамики Bose 2.1 с выделенным сабвуфером.
  • Высокая автономность и быстрая зарядка мощностью 100 Вт.
  • Качественная главная камера и 5-кратный перископический зум.
  • Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.
  • Защита корпуса IP68 и поддержка eSIM.

Недостатки

  • Отсутствие технологии LTPO в дисплее.
  • Снижение частот процессора при длительном нагреве.
  • Ультраширокоугольная и фронтальная камеры без автофокуса.

Цена в Украине:

  • POCO F8 Ultra 12/256GB — 36 999 грн.
  • POCO F8 Ultra 16/512GB — 39 999 грн.

Ранее сообщалось, что Xiaomi прекратила программную поддержку шести моделей.

Также Фокус писал про POCO F8 Pro и POCO X8 Pro Max — доступные телефоны с топовыми процессорами и емкими аккумуляторами.