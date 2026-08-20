Флагманський смартфон за доступною ціною: найкраща модель 2026 року, про яку мало говорять
Раніше ми розповідали про POCO F8 Pro та POCO X8 Pro Max — середньокласні моделі з майже топовою продуктивністю. Але є телефон, який перевершує навіть їх.
Смартфон POCO F8 Ultra пропонує можливості на рівні преміальних флагманів, топову платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 та потрійну систему камер за відносно помірною ціною.
Ця модель вирізняється унікальною акустичною системою 2.1 від Bose з окремим сабвуфером, акумулятором ємністю 6500 мА·год та повним захистом корпусу за стандартом IP68. Фокус розповість про особливості, переваги та недоліки цього пристрою.
Технічні характеристики POCO F8 Ultra
- Дисплей: 6,9", AMOLED, 2608×1200 пікселів, ШІМ 2560 Гц, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, пікова яскравість 3500 ніт, Poco Shield Glass.
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).
- Пам'ять: 12/256 ГБ або 16/512 ГБ (накопичувач UFS 4.1).
- Камери: основна 50 Мп (OmniVision Light Fusion 950, 1/1,31", f/1,7, OIS), перископічний телеоб'єктив 50 Мп (5-кратний оптичний зум, f/3,0, OIS), ультраширококутна 50 Мп (f/2,4); фронтальна 32 Мп (f/2.2).
- Акумулятор: 6500 мА·год, швидка дротова зарядка 100 Вт, бездротова 50 Вт, реверсивна бездротова 22,5 Вт.
- Корпус: алюмінієва рамка, задня панель із пластику, армованого скловолокном, або силіконового полімеру (джинсова текстура), захист IP68.
- ОС: Android 16 з оболонкою HyperOS 3 (4 роки оновлень Android, 6 років патчів безпеки).
Дисплей, конструкція та звук від Bose
POCO F8 Ultra оснащений великим 6,9-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2608x1200 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Панель підтримує 12-бітний колір для плавних градієнтів та частоту ШІМ-затемнення 2560 Гц, що зменшує навантаження на зір. Дисплей не є LTPO-панеллю, тому динамічно не знижує частоту нижче 60 Гц. Корпус зі склом Poco Shield Glass отримав повний захист від пилу та води за стандартом IP68 і підтримку карт eSIM.
Головна конструктивна особливість пристрою — стереосистема формату 2.1, розроблена спільно з компанією Bose. Окрім двох основних динаміків, на задній панелі розташований окремий сабвуфер розміром 16x20 мм, що забезпечує глибокі низькі частоти.
Продуктивність та результати тестування
Апаратною основою є флагманський 3-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чіпсет забезпечує високу швидкість роботи системи HyperOS 3, однак під час тривалого максимального навантаження спостерігається тротлінг для запобігання перегріванню.
- AnTuTu 11: 3 887 841 балів
- Максимальна автояскравість: 1077 ніт
- Час активної роботи (Active use score): 18 годин 52 хвилини
Переваги та недоліки POCO F8 Ultra
Переваги
- Яскравий OLED-екран із підтримкою Dolby Vision.
- Унікальні динаміки Bose 2.1 з окремим сабвуфером.
- Висока автономність і швидка зарядка потужністю 100 Вт.
- Якісна основна камера та 5-кратний перископічний зум.
- Флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Захист корпусу за стандартом IP68 та підтримка eSIM.
Недоліки
- Відсутність технології LTPO у дисплеї.
- Зниження тактової частоти процесора під час тривалого нагрівання.
- Ультраширококутова та фронтальна камери без автофокусу.
Ціна в Україні:
- POCO F8 Ultra 12/256 ГБ — 36 999 грн.
- POCO F8 Ultra 16/512 ГБ — 39 999 грн.
Раніше повідомлялося, що Xiaomi припинила програмну підтримку шести моделей.
Також Фокус писав про POCO F8 Pro та POCO X8 Pro Max — доступні смартфони з топовими процесорами та ємними акумуляторами.