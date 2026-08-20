Флагманський смартфон за доступною ціною: найкраща модель 2026 року, про яку мало говорять

Раніше ми розповідали про POCO F8 Pro та POCO X8 Pro Max — середньокласні моделі з майже топовою продуктивністю. Але є телефон, який перевершує навіть їх.

Смартфон POCO F8 Ultra пропонує можливості на рівні преміальних флагманів, топову платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 та потрійну систему камер за відносно помірною ціною.

Ця модель вирізняється унікальною акустичною системою 2.1 від Bose з окремим сабвуфером, акумулятором ємністю 6500 мА·год та повним захистом корпусу за стандартом IP68. Фокус розповість про особливості, переваги та недоліки цього пристрою.

Технічні характеристики POCO F8 Ultra

Дисплей: 6,9", AMOLED, 2608×1200 пікселів, ШІМ 2560 Гц, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, пікова яскравість 3500 ніт, Poco Shield Glass.

6,9", AMOLED, 2608×1200 пікселів, ШІМ 2560 Гц, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, пікова яскравість 3500 ніт, Poco Shield Glass. Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм). Пам'ять: 12/256 ГБ або 16/512 ГБ (накопичувач UFS 4.1).

12/256 ГБ або 16/512 ГБ (накопичувач UFS 4.1). Камери: основна 50 Мп (OmniVision Light Fusion 950, 1/1,31", f/1,7, OIS), перископічний телеоб'єктив 50 Мп (5-кратний оптичний зум, f/3,0, OIS), ультраширококутна 50 Мп (f/2,4); фронтальна 32 Мп (f/2.2).

основна 50 Мп (OmniVision Light Fusion 950, 1/1,31", f/1,7, OIS), перископічний телеоб'єктив 50 Мп (5-кратний оптичний зум, f/3,0, OIS), ультраширококутна 50 Мп (f/2,4); фронтальна 32 Мп (f/2.2). Акумулятор: 6500 мА·год, швидка дротова зарядка 100 Вт, бездротова 50 Вт, реверсивна бездротова 22,5 Вт.

6500 мА·год, швидка дротова зарядка 100 Вт, бездротова 50 Вт, реверсивна бездротова 22,5 Вт. Корпус: алюмінієва рамка, задня панель із пластику, армованого скловолокном, або силіконового полімеру (джинсова текстура), захист IP68.

алюмінієва рамка, задня панель із пластику, армованого скловолокном, або силіконового полімеру (джинсова текстура), захист IP68. ОС: Android 16 з оболонкою HyperOS 3 (4 роки оновлень Android, 6 років патчів безпеки).

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Смартфон POCO F8 Ultra Фото: PhoneArena

Дисплей, конструкція та звук від Bose

POCO F8 Ultra оснащений великим 6,9-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2608x1200 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Панель підтримує 12-бітний колір для плавних градієнтів та частоту ШІМ-затемнення 2560 Гц, що зменшує навантаження на зір. Дисплей не є LTPO-панеллю, тому динамічно не знижує частоту нижче 60 Гц. Корпус зі склом Poco Shield Glass отримав повний захист від пилу та води за стандартом IP68 і підтримку карт eSIM.

Головна конструктивна особливість пристрою — стереосистема формату 2.1, розроблена спільно з компанією Bose. Окрім двох основних динаміків, на задній панелі розташований окремий сабвуфер розміром 16x20 мм, що забезпечує глибокі низькі частоти.

Дисплей POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Продуктивність та результати тестування

Апаратною основою є флагманський 3-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чіпсет забезпечує високу швидкість роботи системи HyperOS 3, однак під час тривалого максимального навантаження спостерігається тротлінг для запобігання перегріванню.

AnTuTu 11: 3 887 841 балів

3 887 841 балів Максимальна автояскравість: 1077 ніт

1077 ніт Час активної роботи (Active use score): 18 годин 52 хвилини

Переваги та недоліки POCO F8 Ultra

Переваги

Яскравий OLED-екран із підтримкою Dolby Vision.

Унікальні динаміки Bose 2.1 з окремим сабвуфером.

Висока автономність і швидка зарядка потужністю 100 Вт.

Якісна основна камера та 5-кратний перископічний зум.

Флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Захист корпусу за стандартом IP68 та підтримка eSIM.

Недоліки

Відсутність технології LTPO у дисплеї.

Зниження тактової частоти процесора під час тривалого нагрівання.

Ультраширококутова та фронтальна камери без автофокусу.

Ціна в Україні:

POCO F8 Ultra 12/256 ГБ — 36 999 грн.

POCO F8 Ultra 16/512 ГБ — 39 999 грн.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi припинила програмну підтримку шести моделей.

Також Фокус писав про POCO F8 Pro та POCO X8 Pro Max — доступні смартфони з топовими процесорами та ємними акумуляторами.