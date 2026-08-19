Ці 6 смартфонів Xiaomi більше не отримуватимуть оновлення Android: перелік моделей
Компанія Xiaomi припинила програмну підтримку шести моделей смартфонів і планшетів, перевівши їх у статус End-of-Life (EOL).
До оновленого переліку увійшли пристрої брендів Xiaomi та Redmi, пише Gizmochina
Які пристрої увійшли до списку
До оновленого переліку продуктів, стандартний цикл обслуговування яких завершився, увійшли такі моделі:
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Redmi Pad SE
- Redmi Note 12R
- Redmi 12R
- Redmi 12 5G
Що означає статус EOL для користувачів
Включення до переліку EOL означає повне припинення регулярного сервісного обслуговування. Гаджети зі списку більше не отримуватимуть щомісячні патчі безпеки Android та нові версії прошивки HyperOS. Зокрема, ці пристрої не оновлюватимуться до прошивки HyperOS 4 на базі Android 17.
Смартфони та планшети продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, однак відсутність актуальних оновлень безпеки з часом підвищує ризики вразливості особистих даних. Виняток становлять лише випадки виявлення критичних вразливостей системного рівня, для усунення яких виробник може випустити точкові екстрені виправлення.
Раніше повідомлялося про недорогий телефон Xiaomi з ємним акумулятором. Компанія випустила Redmi M100.
Також писали про топ-5 смартфонів 2026 року з найкращими камерами. До рейтингу увійшли фотофлагмани Google Pixel, Vivo, OPPO з передовою оптикою та вдосконаленими алгоритмами зйомки.