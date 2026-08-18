Недорогий телефон Xiaomi з надзвичайним акумулятором: скільки коштує новинка (фото)

Компанія Xiaomi випустила в Китаї новий бюджетний смартфон Redmi M100. Модель оснащена акумулятором ємністю 7900 мА·год із підтримкою швидкої зарядки.

Ця модель отримала новий процесор Qualcomm початкового рівня, підтримку зворотного заряджання та спеціальний режим для літніх користувачів, пише Gizmochina.

Дизайн, дисплей та акумулятор ємністю 7900 мА·год

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1600x720 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та захисним склом Corning Gorilla Glass. Задня панель має 4D-мікровигини, а модуль камери доповнено динамічним RGB-підсвічуванням. Корпус захищений від пилу та бризок.

Акумулятор ємністю 7900 мА·год підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт (протокол PPS) та зворотну дротову зарядку потужністю 22,5 Вт.

Смартфон Redmi M100 Фото: Xiaomi

Продуктивність, камери та функції

За продуктивність відповідає 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5. Телефон працює під управлінням Surge OS 3. Основна камера отримала 13-мегапіксельний сенсор із підтримкою нічного режиму, сканування документів і фільтрів, а фронтальна — 5-мегапіксельний датчик.

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До комплектації входять модуль NFC, бічний сканер відбитків пальців та 3,5-мм аудіороз'єм. Для людей похилого віку передбачено режим senior care mode із збільшеними іконками, гучністю динаміків до 300% та автоматичним блокуванням спам-дзвінків.

Ціни на Redmi M100

Смартфон доступний у кольорах Midnight Black, Starry White та Wilderness Green.

Ціни в Китаї:

Redmi M100 8/128 ГБ — 1799 юанів (~11 960 грн)

Redmi M100 6/256 ГБ — 1999 юанів

Redmi M100 8/256 ГБ — 2199 юанів

Раніше повідомлялося, що бренд iQOO представив смартфон iQOO Z11S з акумулятором ємністю 10 000 мА·год та екраном із частотою оновлення 144 Гц.