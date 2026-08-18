Перевершив POCO та Samsung: з'явився смартфон з акумулятором на 10 000 мА·год (фото)

Бренд iQOO випустив смартфон середнього цінового сегмента iQOO Z11S. Головною особливістю новинки став кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 10 000 мА·год.

Ця модель розроблена спільно з компанією CATL і розрахована на понад два дні інтенсивної роботи без підзарядки, пише Gizmochina.

Акумулятор ємністю 10 000 мА·год та особливості корпусу

Для створення рекордного акумулятора виробник застосував напівтвердотільну технологію другого покоління та конструкцію корпусу Magic Cube Packaging 2.0. Це дозволило зберегти помірні габарити: товщина корпусу становить 8,59 мм, а вага — 225 грамів. Потужність дротової зарядки становить 44 Вт.

Задня панель отримала заокруглений квадратний блок камер, захищений металевим кільцем для амортизації під час падінь. Новинка представлена у кольорах Snow White, Dark Rock Black та Floating Light.

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Смартфон IQOO 11S Фото: iQOO

Дисплей та продуктивність

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2800x1260 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 2000 ніт. Екран займає 94,47% передньої поверхні, відображає 10-бітну кольорову палітру P3 і підтримує повноекранне DC-затемнення без мерехтіння.

Апаратною основою став 4-нанометровий чіпсет MediaTek Dimensity 7500 (технологічний процес TSMC N4P) з ядрами ARM C1. У бенчмарку AnTuTu v11 смартфон набирає близько 1,31 млн балів, демонструючи приріст одноядерної продуктивності на 24%. Виробник гарантує 5 років стабільної роботи системи.

Камери та вартість

Основна камера пристрою оснащена 50-мегапіксельним сенсором зі світлосилою f/1.8. Другий об'єктив на задній панелі містить датчик інфрачервоного порту для керування побутовою технікою. Для селфі передбачена 8-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом.

Ціни в Китаї:

iQOO Z11S 8/128 ГБ — 1999 юанів (приблизно 13 300 грн)

iQOO Z11S 8/256 ГБ — 2199 юанів

iQOO Z11S 12/256 ГБ — 2499 юанів

iQOO Z11S 12/512 ГБ — 2899 юанів

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