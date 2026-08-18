Превзошел POCO и Samsung: вышел смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч (фото)

Бренд iQOO выпустил среднебюджетный смартфон iQOO Z11S. Главной фишкой новинки стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мАч.

Модель разработана совместно с компанией CATL и рассчитана на более чем два дня интенсивной работы без подзарядки, пишет Gizmochina.

Батарея 10 000 мАч и особенности корпуса

Для создания рекордного элемента питания производитель применил полутвердотельную технологию второго поколения и упаковочную структуру Magic Cube Packaging 2.0. Это позволило сохранить умеренные габариты: толщина корпуса составляет 8,59 мм, а вес — 225 граммов. Мощность проводной зарядки составляет 44 Вт.

Задняя панель получила округлый квадратный блок камер, защищенный металлическим кольцом для амортизации при падениях. Новинка предлагается в цветах Snow White, Dark Rock Black и Floating Light.

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Смартфон IQOO 11S Фото: iQOO

Дисплей и производительность

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800x1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Панель занимает 94,47% лицевой поверхности, отображает 10-битную цветовую палитру P3 и поддерживает полноэкранное DC-затемнение без мерцания.

Аппаратной базой стал 4-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 7500 (техпроцесс TSMC N4P) с ядрами ARM C1. В бенчмарке AnTuTu v11 смартфон набирает около 1,31 млн баллов, демонстрируя прирост одноядерной производительности на 24%. Производитель гарантирует 5 лет стабильной работы системы.

Камеры и стоимость

Основная камера устройства представлена 50-мегапиксельным сенсором со светосилой f/1.8. Второй объектив на задней панели содержит датчик инфракрасного порта для управления бытовой техникой. Для селфи предусмотрена 8 Мп фронтальная камера с автофокусом.

Цены в Китае:

iQOO Z11S 8/128 ГБ — 1999 юаней (примерно 13 300 грн)

iQOO Z11S 8/256 ГБ — 2199 юаней

iQOO Z11S 12/256 ГБ — 2499 юаней

iQOO Z11S 12/512 ГБ — 2899 юаней

Ранее сообщалось, что компания Fairphone анонсировала ремонтопригодный смартфон Fairphone 6+ с процессором Snapdragon 7s Gen 4.