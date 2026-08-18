Самый долговечный смартфон со сменным аккумулятором: представлен Fairphone 6+ (фото)

Компания Fairphone анонсировала модульный смартфон Fairphone 6+. Новинка отличается повышенной ремонтопригодностью и впервые для устройств бренда выйдет на рынок США.

Главными отличиями от базовой модели Fairphone 6 стали обновленный процессор Snapdragon 7s Gen 4, увеличенный на 50% объем оперативной памяти и новый синий цвет корпуса Cobalt Blue, пишет GSMArena.

Технические характеристики Fairphone 6+

Дисплей: 6,31", LTPO OLED, разрешение 2484x1116 пикселей, частота обновления 120 Гц.

6,31", LTPO OLED, разрешение 2484x1116 пикселей, частота обновления 120 Гц. Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Память: 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища (с возможностью расширения).

12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища (с возможностью расширения). Камеры: основная 50 Мп (сенсор Sony Lytia 700C, оптическая стабилизация), ультраширокоугольная 13 Мп, фронтальная 32 Мп.

основная 50 Мп (сенсор Sony Lytia 700C, оптическая стабилизация), ультраширокоугольная 13 Мп, фронтальная 32 Мп. Батарея: 4415 мАч, быстрая проводная зарядка мощностью 30 Вт.

4415 мАч, быстрая проводная зарядка мощностью 30 Вт. ОС: Android 16 (гарантировано 6 крупных обновлений ОС и патчи безопасности до 2033 года).

Android 16 (гарантировано 6 крупных обновлений ОС и патчи безопасности до 2033 года). Цвета корпуса: Cobalt Blue, Forest Green, Horizon Black.

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Варианты оформления Fairphone 6+ Фото: Fairphone

Модульная конструкция и долговечность

Смартфон получил 12 легкозаменяемых модулей. Пользователь может самостоятельно менять порт USB-C, аккумулятор, дисплей и заднюю крышку — замена любой из этих деталей занимает менее пяти минут. Для ремонта микрофонов, боковых кнопок и сканера отпечатков пальцев потребуется обратиться в сервисный центр.

Компания гарантирует выпуск запасных деталей для модели вплоть до 2033 года. Телефон поставляется с расширенной пятилетней фирменной гарантией.

Цена и доступность

Fairphone 6+ продается через официальный сайт производителя и площадку Amazon.

Цена в США — $649

Цена в Европе — €649

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