Самый долговечный смартфон со сменным аккумулятором: представлен Fairphone 6+ (фото)
Компания Fairphone анонсировала модульный смартфон Fairphone 6+. Новинка отличается повышенной ремонтопригодностью и впервые для устройств бренда выйдет на рынок США.
Главными отличиями от базовой модели Fairphone 6 стали обновленный процессор Snapdragon 7s Gen 4, увеличенный на 50% объем оперативной памяти и новый синий цвет корпуса Cobalt Blue, пишет GSMArena.
Технические характеристики Fairphone 6+
- Дисплей: 6,31", LTPO OLED, разрешение 2484x1116 пикселей, частота обновления 120 Гц.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.
- Память: 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища (с возможностью расширения).
- Камеры: основная 50 Мп (сенсор Sony Lytia 700C, оптическая стабилизация), ультраширокоугольная 13 Мп, фронтальная 32 Мп.
- Батарея: 4415 мАч, быстрая проводная зарядка мощностью 30 Вт.
- ОС: Android 16 (гарантировано 6 крупных обновлений ОС и патчи безопасности до 2033 года).
- Цвета корпуса: Cobalt Blue, Forest Green, Horizon Black.
Модульная конструкция и долговечность
Смартфон получил 12 легкозаменяемых модулей. Пользователь может самостоятельно менять порт USB-C, аккумулятор, дисплей и заднюю крышку — замена любой из этих деталей занимает менее пяти минут. Для ремонта микрофонов, боковых кнопок и сканера отпечатков пальцев потребуется обратиться в сервисный центр.
Компания гарантирует выпуск запасных деталей для модели вплоть до 2033 года. Телефон поставляется с расширенной пятилетней фирменной гарантией.
Цена и доступность
Fairphone 6+ продается через официальный сайт производителя и площадку Amazon.
- Цена в США — $649
- Цена в Европе — €649
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