Найдовговічніший смартфон зі змінним акумулятором: представлено Fairphone 6+ (фото)

Компанія Fairphone анонсувала модульний смартфон Fairphone 6+. Новинка відрізняється підвищеною ремонтопридатністю і, вперше для пристроїв цього бренду, з’явиться на ринку США.

Головними відмінностями від базової моделі Fairphone 6 стали оновлений процесор Snapdragon 7s Gen 4, збільшений на 50 % обсяг оперативної пам’яті та новий синій колір корпусу Cobalt Blue, пише GSMArena.

Технічні характеристики Fairphone 6+

Дисплей: 6,31", LTPO OLED, роздільна здатність 2484x1116 пікселів, частота оновлення 120 Гц.

6,31", LTPO OLED, роздільна здатність 2484x1116 пікселів, частота оновлення 120 Гц. Процесор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Пам'ять: 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої пам'яті (з можливістю розширення).

12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої пам'яті (з можливістю розширення). Камери: основна 50 Мп (сенсор Sony Lytia 700C, оптична стабілізація), ультраширококутна 13 Мп, фронтальна 32 Мп.

основна 50 Мп (сенсор Sony Lytia 700C, оптична стабілізація), ультраширококутна 13 Мп, фронтальна 32 Мп. Акумулятор: 4415 мА·год, швидка дротова зарядка потужністю 30 Вт.

4415 мА·год, швидка дротова зарядка потужністю 30 Вт. ОС: Android 16 (гарантовано 6 великих оновлень ОС та патчі безпеки до 2033 року).

Android 16 (гарантовано 6 великих оновлень ОС та патчі безпеки до 2033 року). Кольори корпусу: Cobalt Blue, Forest Green, Horizon Black.

Відео дня

Варіанти оформлення Fairphone 6+ Фото: Fairphone

Модульна конструкція та довговічність

Смартфон оснащений 12 модулями, які легко замінюються. Користувач може самостійно замінити порт USB-C, акумулятор, дисплей та задню кришку — заміна будь-якої з цих деталей займає менше п’яти хвилин. Для ремонту мікрофонів, бічних кнопок і сканера відбитків пальців потрібно звернутися до сервісного центру.

Компанія гарантує випуск запасних частин для цієї моделі аж до 2033 року. Телефон постачається з розширеною п'ятирічною фірмовою гарантією.

Ціна та доступність

Fairphone 6+ продається через офіційний сайт виробника та на платформі Amazon.

Ціна у США — 649 доларів

Ціна в Європі — 649 євро

Раніше повідомлялося, що в мережі опублікували результати тестування смартфона Google Pixel 11 Pro у графічному бенчмарку 3DMark.