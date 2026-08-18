Найдовговічніший смартфон зі змінним акумулятором: представлено Fairphone 6+ (фото)
Компанія Fairphone анонсувала модульний смартфон Fairphone 6+. Новинка відрізняється підвищеною ремонтопридатністю і, вперше для пристроїв цього бренду, з’явиться на ринку США.
Головними відмінностями від базової моделі Fairphone 6 стали оновлений процесор Snapdragon 7s Gen 4, збільшений на 50 % обсяг оперативної пам’яті та новий синій колір корпусу Cobalt Blue, пише GSMArena.
Технічні характеристики Fairphone 6+
- Дисплей: 6,31", LTPO OLED, роздільна здатність 2484x1116 пікселів, частота оновлення 120 Гц.
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.
- Пам'ять: 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої пам'яті (з можливістю розширення).
- Камери: основна 50 Мп (сенсор Sony Lytia 700C, оптична стабілізація), ультраширококутна 13 Мп, фронтальна 32 Мп.
- Акумулятор: 4415 мА·год, швидка дротова зарядка потужністю 30 Вт.
- ОС: Android 16 (гарантовано 6 великих оновлень ОС та патчі безпеки до 2033 року).
- Кольори корпусу: Cobalt Blue, Forest Green, Horizon Black.
Модульна конструкція та довговічність
Смартфон оснащений 12 модулями, які легко замінюються. Користувач може самостійно замінити порт USB-C, акумулятор, дисплей та задню кришку — заміна будь-якої з цих деталей займає менше п’яти хвилин. Для ремонту мікрофонів, бічних кнопок і сканера відбитків пальців потрібно звернутися до сервісного центру.
Компанія гарантує випуск запасних частин для цієї моделі аж до 2033 року. Телефон постачається з розширеною п'ятирічною фірмовою гарантією.
Ціна та доступність
Fairphone 6+ продається через офіційний сайт виробника та на платформі Amazon.
- Ціна у США — 649 доларів
- Ціна в Європі — 649 євро
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