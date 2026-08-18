Недорогой телефон Xiaomi с выдающимся аккумулятором: сколько стоит новинка (фото)

Компания Xiaomi выпустила в Китае новый бюджетный смартфон Redmi M100. Модель обладает батареей на 7900 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Модель получила cвежий процессор Qualcomm начального уровня, поддержку реверсивной зарядки и специальный режим для пожилых пользователей, пишет Gizmochina.

Дизайн, дисплей и батарея 7900 мАч

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Задняя панель получила 4D-микроизгибы, а модуль камеры дополнен динамической RGB-подсветкой. Корпус защищен от пыли и брызг.

Батарея емкостью 7900 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт (протокол PPS) и обратную проводную зарядку на 22,5 Вт.

Смартфон Redmi M100 Фото: Xiaomi

Производительность, камеры и функции

За производительность отвечает 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5. Телефон работает под управлением Surge OS 3. Основная камера получила сенсор на 13 Мп с поддержкой ночного режима, сканирования документов и фильм-фильтров, а фронтальная — 5 Мп датчик.

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В оснащение входят модуль NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем. Для пожилых людей предусмотрен режим senior care mode с увеличенными иконками, громкостью динамиков до 300% и автоматической блокировкой спам-звонков.

Цены Redmi M100

Смартфон доступен в цветах Midnight Black, Starry White и Wilderness Green.

Цены в Китае:

Redmi M100 8/128 ГБ — 1799 юаней (~11 960 грн)

Redmi M100 6/256 ГБ — 1999 юаней

Redmi M100 8/256 ГБ — 2199 юаней

Ранее сообщалось, что бренд iQOO представил смартфон iQOO Z11S с аккумулятором емкостью 10 000 мАч и экраном 144 Гц.