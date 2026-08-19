Эти 6 смартфонов Xiaomi перестанут получать обновления Android: проверьте список моделей

Компания Xiaomi прекратила программную поддержку шести моделей смартфонов и планшетов, переводя их в статус End-of-Life (EOL).

В свежий перечень вошли устройства брендов Xiaomi и Redmi, пишет Gizmochina

Какие устройства вошли в список

В обновленный список продуктов, стандартный цикл обслуживания которых завершился, попали следующие модели:

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Lite

Redmi Pad SE

Redmi Note 12R

Redmi 12R

Redmi 12 5G

Что означает статус EOL для пользователей

Попадание в перечень EOL указывает на полное прекращение регулярного сервисного обслуживания. Гаджеты из списка больше не будут получать ежемесячные патчи безопасности Android и новые версии прошивки HyperOS. В частности, эти устройства не обновят до прошивки HyperOS 4 на базе Android 17.

Смартфоны и планшеты продолжат функционировать в штатном режиме, однако отсутствие актуальных заплат безопасности со временем повышает риски уязвимости личных данных. Исключение составляют лишь случаи обнаружения критических брешей системного уровня, для устранения которых производитель может выпустить точечные экстренные исправления.

Відео дня

Ранее сообщалось про недорогой телефон Xiaomi с емкой батареей. Компания выпустила Redmi M100.

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