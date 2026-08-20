Мощный смартфон Motorola с отличной ценой: назван проверенный вариант на 2026 год

Смартфон Motorola Edge 60 Pro предлагает баланс между достойной производительностью, продвинутыми камерами и высокой автономностью.

На фоне кризиса новинки 2026 года дорожают, не становясь при этом лучше. Например, формально более новый телефон Motorola Edge 70 Fusion при аналогичной стоимости уступает в процессоре и камерах. Фокус приводит обзор Edge 60 Pro.

Дисплей, производительность и защита

Motorola Edge 60 Pro оснащен 6,7-дюймовым P-OLED-экраном с разрешением 2712x1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i и поддерживает частоту ШИМ-затемнения 720 Гц для защиты глаз от мерцания. Корпус с отделкой из экокожи имеет полную сертификацию пыле- и влагозащиты IP68/IP69, а также соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H при весе всего 186 граммов.

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За быстродействие отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8350 Extreme с графикой Mali G615-MC6 и быстрым накопителем UFS 4.0. В бенчмарке AnTuTu 10 телефон набирает 1 356 227 баллов. Смартфон работает под управлением оболочки на базе ОС Android 15 с фирменной экосистемой Smart Connect.

Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Камеры и автономность

Тройной модуль камер прошел валидацию точной передачи цветов и оттенков кожи Pantone:

Основной модуль (50 Мп): сенсор 1/1.56", светосила f/1.8, фазовый автофокус PDAF и оптическая стабилизация (OIS).

сенсор 1/1.56", светосила f/1.8, фазовый автофокус PDAF и оптическая стабилизация (OIS). Телеобъектив (10 Мп): 3-кратный оптический зум, f/2.0, OIS.

3-кратный оптический зум, f/2.0, OIS. Ультраширокоугольная камера (50 Мп): угол обзора 120 градусов, f/2.0 и поддержка автофокуса для макросъемки.

угол обзора 120 градусов, f/2.0 и поддержка автофокуса для макросъемки. Фронтальная камера: 50 Мп с возможностью записи видео в разрешении 4K при 30 к/с.

Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт (Power Delivery 3.0), а также беспроводную зарядку на 15 Вт и реверсивную проводную на 5 Вт.

Дисплей Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Преимущества и недостатки Motorola Edge 60 Pro

Преимущества

Легкий и эргономичный корпус с отделкой из цепкой экокожи и полной влагозащитой IP68/IP69.

Яркий и четкий P-OLED-экран с частотой 120 Гц.

Лаконичный интерфейс Android 15 с продуманными фирменными функциями Motorola.

Достойный уровень производительности процессора Dimensity 8350 Extreme.

Высокое качество фотосъемки на все модули камер, включая обновленный "ультраширик".

Недостатки

Короткий период программной поддержки и Android 15 из коробки (заявлено 3 крупных обновления ОС).

Отсутствие сетевого адаптера в комплекте поставки.

Фронтальная камера лишена системы автофокусировки.

Цена в Украине:

Motorola Edge 60 Pro 8/256GB — 19 999 грн

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