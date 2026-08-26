Про твердотільні акумулятори можна забути: новий акумулятор дозволить Samsung Galaxy працювати тижнями

Вчені з Національного університету Чоннам у Південній Кореї розробили новий тип літій-металевих акумуляторів, здатних суттєво подовжити час роботи смартфонів.

Згідно з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Advanced Materials, ця технологія дозволяє розмістити акумулятор ємністю 10 000 мА·год у корпусі стандартного смартфона та заряджати його за лічені хвилини, пише видання PhoneArena.

Проблема дендритів та тришарове рішення вчених

У літій-металевих батареях традиційний графітовий анод замінюють чистим літієм. Це теоретично підвищує енергетичну щільність у 10 разів порівняно з класичними літій-іонними елементами, зменшує вагу та прискорює процес заряджання. Однак впровадженню технології заважало утворення дендритів — кристалічних наростів літію, які з часом пробивали внутрішні мембрани акумулятора, спричиняючи коротке замикання, перегрів і загоряння.

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Команда дослідників під керівництвом професора Мінчхоля Чана вирішила цю проблему, надихнувшись клейкими білками, за допомогою яких мідії прикріплюються до скель. Вчені створили тришаровий композитний твердий електроліт: він складається з двох м’яких зовнішніх шарів для кращого контакту з літієвими каналами та жорсткого центрального каркаса з керамічним наповненням. Така матриця пригнічує ріст дендритів, зберігаючи високу провідність і механічну міцність.

Відмінності між літієвим анодом і графітовим Фото: PhoneArena

10 000 мА·год, швидка зарядка та універсальний формат

У лабораторних випробуваннях новий акумулятор продемонстрував питому ємність 133,6 мА·год/г і зберіг понад 80 % ємності після 1000 циклів заряду та розряду. Активний матеріал для батареї ємністю 5000 мА·год важить усього 37,5 грама, тоді як стандартний акумулятор сучасного смартфона важить від 65 до 80 грамів. Це означає, що виробники зможуть встановлювати в смартфони звичних розмірів батареї ємністю до 10 000 мА·год.

Ця розробка не тільки заряджається за кілька хвилин, але й зберігає працездатність навіть у разі згинання навпіл або часткового розрізання. Це відкриває можливість застосування технології не тільки у смартфонах та електромобілях, а й у компактних носимих пристроях: смарт-кільцях, розумних окулярах та фітнес-браслетах.

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