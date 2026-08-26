Топ-10 найкращих смартфонів 2026 року за версією користувачів: які моделі увійшли до списку

Існує рейтинг смартфонів, складений на основі чесного голосування користувачів. У списку — моделі Samsung, Xiaomi, POCO, OnePlus та інші.

Перелік пристроїв наводить портал GSMArena. Це спеціалізований сайт про смартфони, який веде регулярно оновлюваний рейтинг Top 10 by Fans. До нього потрапляють пристрої, які читачі найчастіше додають до категорії "Улюблене", вважаючи їх своїми фаворитами.

Отже, десятка гаджетів, які отримали найвищі оцінки від покупців станом на кінець серпня 2026 року, виглядає так:

Samsung Galaxy S26 Ultra — топовий південнокорейський флагман зі стилусом S Pen, 200-мегапіксельною камерою та екраном Privacy Display. OnePlus 15 — потужний смартфон на базі чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi 17 Pro Max — має найбільший акумулятор у цій лінійці, топове "залізо" та просунутий екран. Xiaomi 17 Ultra — безкомпромісний фотофлагман з оптикою Leica, 1-дюймовим фотосенсором і варіативним перископічним зумом. Apple iPhone 17 Pro Max — не потребує представлення. Найкращий смартфон Apple на даний момент, принаймні до виходу 18-ї серії. OPPO Find X9 Pro — один із найкращих камерофонів на ринку з алгоритмами Hasselblad та яскравим AMOLED-дисплеєм. POCO F7 — доступний середнячок із категорії "вбивць флагманів", що пропонує максимум продуктивності та можливостей за розумну ціну. Vivo X200 Ultra — цікаво, що в топі тримається не найновіший фотофлагман X300 Ultra, а старіша модель, але теж із просунутими камерами та об’єктивами Zeiss. Sony Xperia 1 VII — один із небагатьох актуальних телефонів, що зберегли 3,5-мм роз’єм для навушників і слот під microSD. Люди цінують ці рідкісні особливості. Honor Magic 8 Pro — ще один флагман із потужною 200-Мп камерою, ємним акумулятором, 3D-сканером обличчя та екраном із безпечною для очей частотою ШІМ-затемнення.

Також Фокус писав про рейтинг п’яти найкращих смартфонів POCO на будь-який бюджет.