Топ-10 лучших смартфонов 2026 года по версии пользователей: какие модели вошли в список

Существует топ телефонов, составленный на основе честного голосования пользователей. В списке — модели Samsung, Xiaomi, POCO, OnePlus и не только.

Перечень устройств приводит портал GSMArena. Это профильный сайт о смартфонах, который ведет регулярно обновляемый народный рейтинг Top 10 by Fans. В него попадают аппараты, которые читатели чаще всего добавляют в категорию "Избранное", считая их своими любимыми вариантами.

Итак, десятка наиболее высоко оцененных покупателями гаджетов по состоянию на конец августа 2026 года выглядит так:

Samsung Galaxy S26 Ultra — топовый южнокорейский флагман со стилусом S Pen, 200-мегапиксельной камерой и экраном Privacy Display. OnePlus 15 — мощный смартфон на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi 17 Pro Max — обладает крупнейшей батареей в этой линейке, топовым железом и продвинутым экраном. Xiaomi 17 Ultra — бескомпромиссный фотофлагман с оптикой Leica, 1-дюймовым фотосенсором и вариативным перископическим зумом. Apple iPhone 17 Pro Max — в представлении не нуждается. Лучший смартфон Apple на данный момент, по крайне мере до релиза 18-й серии. OPPO Find X9 Pro — один из лучших камерофонов на рынке с алгоритмами Hasselblad и ярким AMOLED-дисплеем. POCO F7 — доступный cередняк из категории "убийцы флагманов", предлагающий максимум производительности и возможностей за разумную цену. Vivo X200 Ultra — интересно, что в топе держится не самый новый фотофлагман X300 Ultra, а более старая модель, но тоже с продвинутыми камерами и линзами Zeiss. Sony Xperia 1 VII — один из немногих актуальных телефонов, сохранивших 3,5-мм разъем для наушников и слот под microSD. Люди ценят эти редкие особенности. Honor Magic 8 Pro — еще один флагман с мощной 200-Мп камерой, емким аккумулятором, 3D-сканером лица и экраном с безопасной для глаз частотой ШИМ-затемнения.

Также Фокус писал о рейтинге пяти лучших смартфонов POCO на любой бюджет.