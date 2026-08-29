Найкращі смартфони Xiaomi 2026 року: 8 моделей на будь-який бюджет (фото)

Експерти склали рейтинг смартфонів Xiaomi та Redmi 2026 року, розділивши їх за категоріями відповідно до різних завдань та бюджетів.

Список найкращих телефонів цього бренду наводить видання Gizmochina.

Найкращий універсальний смартфон: Xiaomi 17

Компактний флагман отримав 6,3-дюймовий LTPO OLED-екран (1–120 Гц, 3500 ніт, рамки 1,18 мм) та 3-нм процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 6330 мА·год із підтримкою 100-ватної дротової та 50-ватної бездротової зарядки. Блок камер Leica включає в себе 50-мегапіксельний основний сенсор Light Fusion 950 (OIS), 50-Мп плаваючий телеоб'єктив 60 мм (2,6-кратний оптичний зум), 50-Мп ультраширококутний модуль та 50-Мп фронтальну камеру.

Початкова ціна Xiaomi 17: від 999 євро.

Відео дня

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Найкращий камерофон: Xiaomi 17 Ultra

Головною особливістю моделі є передова система камер Leica: основний 50-мегапіксельний сенсор формату 1 дюйм, 200-Мп перископ із змінною фокусною відстанню (75–100 мм) та оптичним наближенням до 400 мм, а також 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль (115°). Смартфон оснащений 6,9-дюймовим HyperRGB OLED-екраном (120 Гц, 3500 ніт), чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятором на 6000 мА·год із 90-ватним дротовим і 50-ватним бездротовим заряджанням.

Початкова ціна Xiaomi 17 Ultra: від 1 499 євро.

Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Найкращі альтернативи флагманам: Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T оснащений 6,59-дюймовим 1,5K AMOLED-екраном (120 Гц, 3500 ніт), процесором MediaTek Dimensity 8500-Ultra та кремній-вуглецевим акумулятором на 6500 мА·год (67 Вт). Камери Leica включають основний 50-мегапіксельний модуль (OIS), 50-мегапіксельний перископ із 5-кратним зумом та 12-мегапіксельний ширококутний об'єктив.

Початкова ціна Xiaomi 17T: від 749 євро.

Xiaomi 17T Pro отримав 6,83-дюймовий 1,5K AMOLED-дисплей (144 Гц), 3-нанометровий чіпсет MediaTek Dimensity 9500 та акумулятор на 7000 мА·год (100 Вт дротова, 50 Вт бездротова зарядка). Сенсор Light Fusion 950 на 50 Мп доповнено 50-мегапіксельним перископом із 5-кратним оптичним та 120-кратним ШІ-зумом. Корпус захищений за стандартом IP68.

Початкова ціна Xiaomi 17T Pro: від 899 євро.

Смартфон Redmi Note 17 Pro Фото: Скриншот

Найкращий смартфон до 500 доларів: Redmi Note 17 Pro

Модель оснащена 6,83-дюймовим 1,5K AMOLED-дисплеєм (120 Гц, 3500 ніт) та процесором Snapdragon 6s Gen 4. Перевагою пристрою став кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 8340 мА·год із 67-ватним швидким заряджанням та 22,5-ватним зворотним заряджанням. Корпус має пило- та водозахист за стандартами IP66/IP68 (витримує занурення на глибину 3 метри до 72 годин), а набір камер містить основний 50-мегапіксельний модуль з OIS та 8-мегапіксельний ширококутний об'єктив.

Початкова ціна Redmi Note 17 Pro: від 400 доларів.

Смартфон Redmi 17 Фото: Xiaomi

Найкращий смартфон до 300 доларів: Redmi 17 5G

Пристрій оснащений 6,9-дюймовим екраном із частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 4 Gen 5 та акумулятором ємністю 7500 мА·год (швидка зарядка 45 Вт, реверсивна 22,5 Вт). У арсеналі пристрою — 50-мегапіксельна подвійна камера з штучним інтелектом, підтримка 5G, модуль NFC та захист за стандартом IP64.

Початкова ціна Redmi 17 5G: категорія до 300 доларів (точна вартість залежить від ринку).

Redmi 15C

Найкращий смартфон до 200 доларів: Redmi 15C

Базова модель оснащена 6,9-дюймовим HD+ LCD-екраном (120 Гц, 810 ніт), процесором MediaTek Helio G81 Ultra та підтримкою карт пам'яті microSD. Ємність акумулятора становить 6000 мА·год із підтримкою 33-ватної зарядки. За зйомку відповідає 50-мегапіксельна подвійна камера з штучним інтелектом, а корпус захищений за стандартом IP64.

Початкова ціна Redmi 15C: від 119 доларів.

Xiaomi Mix Flip 2 Фото: Xiaomi

Найкращий розкладний смартфон: Xiaomi Mix Flip 2

Компактний складаний смартфон оснащений 6,86-дюймовим внутрішнім екраном (120 Гц, 3200 ніт), збільшеним зовнішнім дисплеєм та чіпом Snapdragon 8 Elite. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5165 мА·год із підтримкою 67-ватної дротової та 50-ватної бездротової зарядки. Камери представлені основним 50-мегапіксельним сенсором OmniVision та 50-мегапіксельним ультраширококутним модулем із макрорежимом.

Початкова ціна Xiaomi Mix Flip 2: від 5 999 юанів у Китаї.

Раніше повідомлялося про найкращі смартфони POCO 2026 року.