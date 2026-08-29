Лучшие смартфоны Xiaomi 2026 года: топ-8 моделей на любой бюджет (фото)

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов Xiaomi и Redmi 2026 года, разбив их по категориям под разные задачи и бюджеты.

Список лучших телефонов бренда приводит издание Gizmochina.

Лучший универсальный смартфон: Xiaomi 17

Компактный флагман получил 6,3-дюймовый LTPO OLED-экран (1–120 Гц, 3500 нит, рамки 1,18 мм) и 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6330 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Блок камер Leica включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор Light Fusion 950 (OIS), 50-Мп плавающий телеобъектив 60 мм (2.6x оптический зум), 50-Мп ультраширокоугольный модуль и 50-Мп фронталку.

Начальная цена Xiaomi 17: от €999.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Лучший фотофлагман: Xiaomi 17 Ultra

Главной особенностью модели выступает передовая система камер Leica: главный 50-мегапиксельный сенсор форматом 1 дюйм, 200-Мп перископ с переменным фокусным расстоянием (75–100 мм) и оптическим приближением до 400 мм, а также 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль (115°). Смартфон оборудован 6,9-дюймовым HyperRGB OLED-экраном (120 Гц, 3500 нит), чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 6000 мАч с 90-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой.

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Начальная цена Xiaomi 17 Ultra: от €1 499.

Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Лучшие альтернативы флагманам: Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T оснащен 6,59-дюймовым 1.5K AMOLED-экраном (120 Гц, 3500 нит), процессором MediaTek Dimensity 8500-Ultra и кремний-углеродной батареей на 6500 мАч (67 Вт). Камеры Leica включают основной 50-мегапиксельный модуль (OIS), 50-мегапиксельный перископ с 5-кратным зумом и 12-мегапиксельный ширик.

Начальная цена Xiaomi 17T: от €749.

Xiaomi 17T Pro получил 6,83-дюймовый 1.5K AMOLED-дисплей (144 Гц), 3-нм чипсет MediaTek Dimensity 9500 и аккумулятор на 7000 мАч (100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная зарядка). Сенсор Light Fusion 950 на 50 Мп дополнен 50-мегапиксельным перископом с 5-кратным оптическим и 120-кратным ИИ-зумом. Корпус защищен по стандарту IP68.

Начальная цена Xiaomi 17T Pro: от €899.

Смартфон Redmi Note 17 Pro Фото: Скриншот

Лучший смартфон до $500: Redmi Note 17 Pro

Модель оборудована 6,83-дюймовым 1.5K AMOLED-экраном (120 Гц, 3500 нит) и процессором Snapdragon 6s Gen 4. Достоинством устройства стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8340 мАч с 67-ваттной быстрой зарядкой и 22,5-ваттной обратной зарядкой. Корпус имеет пыле- и водозащиту по стандартам IP66/IP68 (выдерживает погружение на 3 метра до 72 часов), а набор камер содержит главный 50-мегапиксельный модуль с OIS и 8-мегапиксельный ширик.

Начальная цена Redmi Note 17 Pro: от $400.

Смартфон Redmi 17 Фото: Xiaomi

Лучший смартфон до $300: Redmi 17 5G

Аппарат укомплектован 6,9-дюймовым экраном с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 4 Gen 5 и батареей емкостью 7500 мАч (быстрая зарядка 45 Вт, реверсивная 22.5 Вт). В арсенале устройства — 50-мегапиксельная двойная ИИ-камера, поддержка 5G, модуль NFC и защита IP64.

Начальная цена Redmi 17 5G: категория до $300 (точная стоимость варьируется в зависимости от рынка).

Redmi 15C

Лучший смартфон до $200: Redmi 15C

Базовый телефон получил 6,9-дюймовый HD+ LCD-экран (120 Гц, 810 нит), процессор MediaTek Helio G81 Ultra и поддержку карт памяти microSD. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки. За съемку отвечает 50-мегапиксельная двойная камера с ИИ, а корпус защищен по стандарту IP64.

Начальная цена Redmi 15C: от $119.

Xiaomi Mix Flip 2 Фото: Xiaomi

Лучший раскладной смартфон: Xiaomi Mix Flip 2

Компактный складной смартфон оснащен 6,86-дюймовым внутренним экраном (120 Гц, 3200 нит), увеличенным внешним дисплеем и чипом Snapdragon 8 Elite. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5165 мАч с поддержкой 67-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Камеры представлены основным 50-мегапиксельным сенсором OmniVision и 50-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем с макрорежимом.

Начальная цена Xiaomi Mix Flip 2: от 5 999 юаней в Китае.

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