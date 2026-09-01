Недорогий смартфон POCO X8 здивував акумулятором на 8340 мА·год: скільки коштує новинка (фото)

POCO X8 з'явився на світовому ринку, доповнивши раніше представлені моделі POCO X8 Pro та POCO X8 Pro Max. Що пропонує базова модель цієї серії?

Попередні смартфони цієї серії вже стали бестселерами, а тепер лінійка X8 поповнилася ще більш доступною моделлю. Про офіційні технічні характеристики та європейські ціни на POCO X8 повідомляє GSMArena.

Характеристики POCO X8

Дисплей: 6,83" AMOLED, 2772×1280 (1,5K), 120 Гц, пікова яскравість 3500 ніт

6,83" AMOLED, 2772×1280 (1,5K), 120 Гц, пікова яскравість 3500 ніт Процесор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Пам'ять: 6/8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ вбудованої пам'яті

6/8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ вбудованої пам'яті Основна камера: 50 Мп (OIS) + 2 Мп (датчик глибини)

50 Мп (OIS) + 2 Мп (датчик глибини) Фронтальна камера: 16 Мп

16 Мп Акумулятор: 8340 мА·год, швидка зарядка 67 Вт, зворотна дротова зарядка 22,5 Вт (гарантовано 1600 циклів заряду)

8340 мА·год, швидка зарядка 67 Вт, зворотна дротова зарядка 22,5 Вт (гарантовано 1600 циклів заряду) ОС: Android 16 з оболонкою HyperOS 3

Android 16 з оболонкою HyperOS 3 Захист корпусу: сертифікати IP66/IP68/IP69/IP69K

сертифікати IP66/IP68/IP69/IP69K Габарити та вага: 163,45 × 78,27 × 8,6 мм, 223 г

163,45 × 78,27 × 8,6 мм, 223 г Кольори: чорний, білий, помаранчевий

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POCO X8 може заряджати інші гаджети за допомогою реверсивної зарядки Фото: POCO

Дисплей, міцність та апаратна платформа

Смартфон оснащено великим 6,83-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 1,5K (2772×1280 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і запасом пікової яскравості до 3500 ніт. Головною перевагою корпусу став всебічний захист від пилу та води за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K, що дозволяє пристрою витримувати не тільки занурення під воду, а й вплив гарячих струменів під високим тиском.

За швидкість роботи відповідає середньокласний процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Гаджет працює під управлінням операційної системи Android 16 із фірмовою оболонкою HyperOS 3.

Камери, автономність та європейські ціни

Задня панель камер складається з основного модуля на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) та допоміжного датчика глибини на 2 Мп. Для селфі та відеодзвінків передбачена 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Кольори POCO X8 Фото: POCO

Автономність забезпечує потужний акумулятор ємністю 8340 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 67 Вт та реверсивної зарядки потужністю 22,5 Вт. Виробник гарантує, що акумулятор збереже не менше 80% ємності навіть після 1600 повних циклів перезарядки.

У Європі смартфон випускається у версіях із 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Висновок експерта: досить цікава пропозиція з точки зору акумулятора, що вже стало традицією для POCO, але цей пристрій не намагається змагатися за продуктивністю з POCO X8 Pro та X8 Pro Max. Орієнтація цього телефону дещо інша і пов’язана зі споживанням контенту: AMOLED-панель великої діагоналі з високою роздільною здатністю у поєднанні з акумулятором на 8340 мА·год роблять POCO X8 чудовим пристроєм для мультимедійних завдань та не надто ресурсоємних ігор.

Ціни:

POCO X8 8/256 ГБ — 399,99 євро

POCO X8 12/256 ГБ — 449,99 євро

Раніше повідомлялося, що відбувся реліз потужних флагманів POCO F9 Ultra та F9 Pro.