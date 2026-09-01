Недорогой смартфон POCO X8 удивил батареей на 8340 мАч: сколько стоит новинка (фото)
POCO X8 стал доступен на глобальном рынке, дополнив ранее представленные телефоны POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max. Что предлагает базовая модель серии?
Предыдущие смартфоны этой серии уже заслужили статус хитов продаж, а теперь линейка X8 пополнилась еще более доступным предложением. Об официальных технических параметрах и европейских ценах POCO X8 пишет GSMArena.
Характеристики POCO X8
- Дисплей: 6,83" AMOLED, 2772×1280 (1.5K), 120 Гц, пиковая яркость 3500 нит
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4
- Память: 6/8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ хранилища
- Основная камера: 50 Мп (OIS) + 2 Мп (датчик глубины)
- Фронтальная камера: 16 Мп
- Аккумулятор: 8340 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, обратная проводная зарядка 22,5 Вт (гарантировано 1600 циклов заряда)
- ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3
- Защита корпуса: сертификаты IP66/IP68/IP69/IP69K
- Габариты и вес: 163,45 × 78,27 × 8,6 мм, 223 г
- Цвета: Black, White, Orange
Дисплей, прочность и аппаратная платформа
Смартфон оснастили большим 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K (2772×1280 пикселей), частотой обновления 120 Гц и запасом пиковой яркости до 3500 нит. Главным преимуществом корпуса стала всесторонняя пыле- и водозащита по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, позволяющая устройству выдерживать не только погружение под воду, но и воздействие горячих струй под высоким давлением.
За быстродействие отвечает средний процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3.
Камеры, автономность и европейские цены
Тыльный блок камер включает основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Автономность обеспечивает массивный аккумулятор емкостью 8340 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и реверсивной зарядки на 22,5 Вт. Производитель гарантирует, что батарея сохранит не менее 80% емкости даже после 1600 полных циклов перезарядки.
В Европе смартфон выходит в модификациях на 256 ГБ встроенной памяти.
Вердикт эксперта: довольно интересное предложение с точки зрения батареи, что уже традиционно для POCO, но тягаться по производительности с POCO X8 Pro и X8 Pro Max аппарат не пытается. Направленность у телефона несколько другая и сопряжена с потреблением контента: AMOLED-панель большой диагонали с высоким разрешением и в сочетании с АКБ на 8340 мАч делают POCO X8 отличным девайсом для мультимедийных задач и не слишком тяжелых игр.
Цены:
- POCO X8 8/256GB — €399,99
- POCO X8 12/256GB — €449,99
Ранее сообщалось, что состоялся релиз мощных флагманов POCO F9 Ultra и F9 Pro.