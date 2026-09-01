Недорогой смартфон POCO X8 удивил батареей на 8340 мАч: сколько стоит новинка (фото)

POCO X8 стал доступен на глобальном рынке, дополнив ранее представленные телефоны POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max. Что предлагает базовая модель серии?

Предыдущие смартфоны этой серии уже заслужили статус хитов продаж, а теперь линейка X8 пополнилась еще более доступным предложением. Об официальных технических параметрах и европейских ценах POCO X8 пишет GSMArena.

Характеристики POCO X8

Дисплей: 6,83" AMOLED, 2772×1280 (1.5K), 120 Гц, пиковая яркость 3500 нит

6,83" AMOLED, 2772×1280 (1.5K), 120 Гц, пиковая яркость 3500 нит Процессор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Память: 6/8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ хранилища

6/8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ хранилища Основная камера: 50 Мп (OIS) + 2 Мп (датчик глубины)

50 Мп (OIS) + 2 Мп (датчик глубины) Фронтальная камера: 16 Мп

16 Мп Аккумулятор: 8340 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, обратная проводная зарядка 22,5 Вт (гарантировано 1600 циклов заряда)

8340 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, обратная проводная зарядка 22,5 Вт (гарантировано 1600 циклов заряда) ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3

Android 16 с оболочкой HyperOS 3 Защита корпуса: сертификаты IP66/IP68/IP69/IP69K

сертификаты IP66/IP68/IP69/IP69K Габариты и вес: 163,45 × 78,27 × 8,6 мм, 223 г

163,45 × 78,27 × 8,6 мм, 223 г Цвета: Black, White, Orange

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POCO X8 может подзаряжать другие гаджеты с помощью реверсивной зарядки Фото: POCO

Дисплей, прочность и аппаратная платформа

Смартфон оснастили большим 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K (2772×1280 пикселей), частотой обновления 120 Гц и запасом пиковой яркости до 3500 нит. Главным преимуществом корпуса стала всесторонняя пыле- и водозащита по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, позволяющая устройству выдерживать не только погружение под воду, но и воздействие горячих струй под высоким давлением.

За быстродействие отвечает средний процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3.

Камеры, автономность и европейские цены

Тыльный блок камер включает основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Цвета POCO X8 Фото: POCO

Автономность обеспечивает массивный аккумулятор емкостью 8340 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и реверсивной зарядки на 22,5 Вт. Производитель гарантирует, что батарея сохранит не менее 80% емкости даже после 1600 полных циклов перезарядки.

В Европе смартфон выходит в модификациях на 256 ГБ встроенной памяти.

Вердикт эксперта: довольно интересное предложение с точки зрения батареи, что уже традиционно для POCO, но тягаться по производительности с POCO X8 Pro и X8 Pro Max аппарат не пытается. Направленность у телефона несколько другая и сопряжена с потреблением контента: AMOLED-панель большой диагонали с высоким разрешением и в сочетании с АКБ на 8340 мАч делают POCO X8 отличным девайсом для мультимедийных задач и не слишком тяжелых игр.

Цены:

POCO X8 8/256GB — €399,99

POCO X8 12/256GB — €449,99

Ранее сообщалось, что состоялся релиз мощных флагманов POCO F9 Ultra и F9 Pro.