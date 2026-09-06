Найпотужніший смартфон POCO у 2026 році: короткий огляд POCO F9 Ultra (фото)

POCO F9 Ultra, хоч і став дорожчим за свого попередника, але пропонує безкомпромісні характеристики та дуже ємний акумулятор.

Огляд смартфона та результати тестів наводить GSMArena.

Технічні характеристики POCO F9 Ultra

Дисплей: 6,90" AMOLED M11 (HyperRGB), 2608×1200 (416 ppi), 185 Гц, пікова яскравість до 10 000 ніт, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i

6,90" AMOLED M11 (HyperRGB), 2608×1200 (416 ppi), 185 Гц, пікова яскравість до 10 000 ніт, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм) Пам'ять: 12/16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ вбудованої пам'яті (UFS 4.1)

12/16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ вбудованої пам'яті (UFS 4.1) Основна камера: 200 Мп (f/1,7, OIS) + 50 Мп (телеоб'єктив, 5-кратний оптичний зум, OIS) + 50 Мп (ультраширококутна, 102°)

200 Мп (f/1,7, OIS) + 50 Мп (телеоб'єктив, 5-кратний оптичний зум, OIS) + 50 Мп (ультраширококутна, 102°) Фронтальна камера: 32 Мп (f/2.2)

32 Мп (f/2.2) Акумулятор: 8050 мА·год (кремній-вуглецевий), швидка зарядка 100 Вт, бездротова 50 Вт, реверсивна дротова 27 Вт, реверсивна бездротова 22,5 Вт

8050 мА·год (кремній-вуглецевий), швидка зарядка 100 Вт, бездротова 50 Вт, реверсивна дротова 27 Вт, реверсивна бездротова 22,5 Вт Звук: стереодинаміки + окремий сабвуфер на задній панелі (система 2.1 BOSE)

стереодинаміки + окремий сабвуфер на задній панелі (система 2.1 BOSE) ОС: Android 16, HyperOS 3 (4 роки оновлень ОС)

Android 16, HyperOS 3 (4 роки оновлень ОС) Корпус: алюмінієва рама, скловолоконний пластик ззаду, захист від пилу та води IP68, вага 235 г

алюмінієва рама, скловолоконний пластик ззаду, захист від пилу та води IP68, вага 235 г Бездротові інтерфейси: 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ІЧ-порт

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Дисплей POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

Дисплей, продуктивність та звук

У POCO F9 Ultra вперше застосовано OLED-панель покоління M11 із повнорозмірною субпіксельною структурою HyperRGB. Екран діагоналлю 6,9 дюйма підтримує частоту оновлення до 185 Гц. Пікова яскравість при 10% заповненні екрану становить 4333 ніт, а в повноекранному режимі — 1283 ніт (авторежим)

За швидкість роботи відповідає 3-нм процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. У бенчмарку Geekbench 6 смартфон набирає 3530 балів в одноядерному та 10 500 балів у багатоядерному тесті. У іграх та повсякденних завданнях чіпсет демонструє найвищу швидкість, однак під тривалим граничним навантаженням спостерігаються як сильне нагрівання, так і тротілінг. Для цього процесора така ситуація є типовою, але все ж могла б бути кращою.

Мультимедійною родзинкою телефону стала вбудована аудіосистема формату 2.1, розроблена спільно з BOSE: окрім двох симетричних стереодинаміків, на задній кришці розташований окремий фізичний сабвуфер, що забезпечує глибокі баси.

Камери

Лідером серед камер є новий 200-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією, що забезпечує високу деталізацію та чудову нічну зйомку. Його доповнює 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом. Третім модулем є 50-Мп ультраширококутний датчик, однак у нього відсутній автофокус, що знижує якість знімків при слабкому освітленні.

Камера POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

Результати тестів на автономність

Завдяки кремній-вуглецевому акумулятору ємністю 8050 мА·год смартфон продемонстрував видатні результати в тестах GSMArena:

Загальний показник активного використання (Active Use Score): 24:34 години

24:34 години Дзвінки: 48:51 годин

48:51 годин Веб-серфінг: 26:32 години

26:32 години Перегляд відео: 29:34 години

29:34 години Ігри: 13:13 годин

Зарядний пристрій потужністю 100 Вт заряджає акумулятор від 1% до 61% за 30 хвилин, а повний цикл заряджання триває трохи менше однієї години.

Переваги та недоліки POCO F9 Ultra

Переваги:

Високоякісні матеріали корпусу та захист за стандартом IP68.

Яскравий і швидкий AMOLED-екран із частотою оновлення 185 Гц.

Видатна автономність завдяки акумулятору на 8050 мА·год.

Унікальна акустика 2.1 з окремим сабвуфером.

Флагманський чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Якісні фото на основний 200 Мп модуль і 5-кратний телеоб'єктив.

Недоліки:

Помітне зростання ціни порівняно з попереднім поколінням.

Помітне нагрівання та тротілінг під тривалим стресовим навантаженням.

Ультраширококутна камера не має автофокусу.

У комплекті для європейського ринку відсутній блок живлення.

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