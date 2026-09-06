Самый мощный смартфон POCO в 2026 году: краткий обзор POCO F9 Ultra (фото)

POCO F9 Ultra пусть и стал дороже предшественника, но предлагает бескомпромиссные характеристики и очень емкий аккумулятор.

Обзор смартфона и результаты тестов приводит GSMArena.

Технические характеристики POCO F9 Ultra

Дисплей: 6,90" AMOLED M11 (HyperRGB), 2608×1200 (416 ppi), 185 Гц, пиковая яркость до 10 000 нит, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i

6,90" AMOLED M11 (HyperRGB), 2608×1200 (416 ppi), 185 Гц, пиковая яркость до 10 000 нит, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3-нм)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3-нм) Память: 12/16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ встроенной памяти (UFS 4.1)

12/16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ встроенной памяти (UFS 4.1) Основная камера: 200 Мп (f/1.7, OIS) + 50 Мп (телеобъектив, 5x оптический зум, OIS) + 50 Мп (ультраширокоугольная, 102°)

200 Мп (f/1.7, OIS) + 50 Мп (телеобъектив, 5x оптический зум, OIS) + 50 Мп (ультраширокоугольная, 102°) Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.2)

32 Мп (f/2.2) Аккумулятор: 8050 мАч (кремний-углеродный), быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная проводная 27 Вт, реверсивная беспроводная 22,5 Вт

8050 мАч (кремний-углеродный), быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная проводная 27 Вт, реверсивная беспроводная 22,5 Вт Звук: стереодинамики + отдельный сабвуфер на тыльной панели (система 2.1 BOSE)

стереодинамики + отдельный сабвуфер на тыльной панели (система 2.1 BOSE) ОС: Android 16, HyperOS 3 (4 года обновлений ОС)

Android 16, HyperOS 3 (4 года обновлений ОС) Корпус: алюминиевая рама, стекловолоконный пластик сзади, защита от пыли и воды IP68, вес 235 г

алюминиевая рама, стекловолоконный пластик сзади, защита от пыли и воды IP68, вес 235 г Беспроводные интерфейсы: 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт

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Дисплей POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

Дисплей, производительность и звук

В POCO F9 Ultra дебютировала OLED-панель поколения M11 с полноразмерной субпиксельной структурой HyperRGB. Экран диагональю 6,9 дюйма поддерживает частоту обновления до 185 Гц. Пиковая яркость при 10% заполнении экрана составляет 4333 нит, а в полноэкранном режиме — 1283 нит (авто-режим)

За быстродействие отвечает 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. В бенчмарке Geekbench 6 смартфон набирает 3530 баллов в одноядерном и 10 500 баллов в многоядерном тесте. В играх и повседневных задачах чипсет демонстрирует высочайшую скорость, однако под длительной предельной нагрузкой есть и сильный нагрев, и троттлинг. Для этого процессора ситуация распространенная, но все же могла быть лучше.

Мультимедийной фишкой телефона стала встроенная аудиосистема формата 2.1, разработанная совместно с BOSE: помимо двух симметричных стереодинамиков, на задней крышке расположен отдельный физический сабвуфер, обеспечивающий глубокий бас.

Камеры

Набор камер возглавляет новый 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, обеспечивающий высокую детализацию и отличную ночную съемку. Его дополняет 50-мегапиксельный телевик с 5-кратным оптическим зумом. Третьим модулем выступает 50-Мп ультраширокоугольный датчик, однако у него отсутствует автофокус, что снижает качество кадров при слабом освещении.

Камера POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

Результаты тестов автономности

Благодаря кремний-углеродному аккумулятору емкостью 8050 мАч смартфон показал выдающиеся результаты в тестах GSMArena:

Общий счет активного использования (Active Use Score): 24:34 часа

24:34 часа Звонки: 48:51 часа

48:51 часа Веб-серфинг: 26:32 часа

26:32 часа Просмотр видео: 29:34 часа

29:34 часа Гейминг: 13:13 часа

Зарядное устройство мощностью 100 Вт восполняет батарею от 1% до 61% за 30 минут, а полный цикл зарядки занимает чуть менее одного часа.

Преимущества и недостатки POCO F9 Ultra

Плюсы:

Премиальные материалы корпуса и защита IP68.

Яркий и быстрый AMOLED-экран 185 Гц.

Выдающаяся автономность благодаря батарее на 8050 мАч.

Уникальная акустика 2.1 с отдельным сабвуфером.

Флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Качественные фото на основной 200 Мп модуль и 5x телевик.

Минусы:

Ощутимый рост цены по сравнению с прошлым поколением.

Заметный нагрев и троттлинг под продолжительной стресс-нагрузкой.

Ультраширокоугольная камера лишена автофокуса.

В комплекте для европейского рынка отсутствует блок питания.

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