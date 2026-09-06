Смартфон з повністю безрамковим екраном показали в мережі : що це за новинка (фото)

На виставці IFA 2026 у Берліні компанія Tecno продемонструвала концептуальний телефон із нульовою товщиною рамок навколо дисплея (0 мм).

Про перші враження від роботи з пристроєм, його конструкцію та технічні характеристики пише видання GSMArena.

Технологія "нульових рамок": як влаштований екран

Звичайні смартфони мають чорну неактивну зону по периметру матриці, проте у Tecno застосували двошарове захисне скло. Його нижня частина огинає середню частину металевої рамки корпусу, приховуючи неактивну зону та чорні межі дисплея під шасі.

Щоб реалізувати таку конструкцію, інженерам довелося повністю змінити процес складання:

Зворотний монтаж: Екранний модуль вставляється в корпус із задньої сторони, а не з передньої.

Екранний модуль вставляється в корпус із задньої сторони, а не з передньої. Спеціальний клей: Зовнішній шар скла фіксується спереду за допомогою спеціального термоклею.

Зовнішній шар скла фіксується спереду за допомогою спеціального термоклею. Ширина рамки: Через те, що межі екрана приховані під металом, сама бічна рамка смартфона здається трохи ширшою, ніж у стандартних пристроїв.

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iPhone 17 Pro Max поруч із безрамковим концептом Tecno Фото: gsmarena.com

Характеристики та ергономіка

Дисплей: 6,78-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц.

6,78-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц. Базова платформа: Конструкція та апаратне наповнення концепту базуються на нещодавно анонсованому тонкому смартфоні Tecno Camon Slim.

Конструкція та апаратне наповнення концепту базуються на нещодавно анонсованому тонкому смартфоні Tecno Camon Slim. Захист від фантомних натискань: через відсутність рамок пальцям ніде не на що спертися, тому виробнику довелося повністю переробити чутливість сенсора та елементи інтерфейсу для запобігання випадковим дотикам.

Враження та недоліки

Головною перевагою цієї технології стало повне візуальне занурення: інтерфейс і додатки розширюються аж до самих країв корпусу. Для порівняння: у флагманського iPhone 17 Pro Max товщина рамок становить 1,36 мм.

Оскільки телефон є концептом, у нього є дрібні недоліки — на нижніх краях екрана все ще помітні невеликі темні смуги. Проте в Tecno заявляють, що напрацювання щодо інтеграції дисплеїв з 0-міліметровою рамкою прокладають шлях для майбутніх серійних флагманів бренду.

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