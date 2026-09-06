Смартфон с полностью безрамочным экраном показали в сети: что это за новинка (фото)
На выставке IFA 2026 в Берлине компания Tecno продемонстрировала концептуальный телефон с нулевой толщиной рамок вокруг дисплея (0 мм).
О первых впечатлениях от работы с устройством, его инженерии и технических характеристиках пишет издание GSMArena.
Технология "нулевых рамок": как устроен экран
Обычные смартфоны сохраняют черную неактивную область по периметру матрицы, однако в Tecno применили двухслойное защитное стекло. Его нижняя часть огибает среднюю часть металлической рамки корпуса, скрывая неактивную зону и черные границы дисплея под шасси.
Чтобы реализовать такую конструкцию, инженерам пришлось полностью изменить процесс сборки:
- Обратный монтаж: Экранный модуль вставляется в корпус с тыльной стороны, а не с передней.
- Специальный клей: Внешний слой стекла фиксируется спереди с помощью кастомного термоклея.
- Ширина рамки: Из-за того, что границы экрана спрятаны под металл, сама боковая рамка смартфона ощущается немного шире, чем у стандартных устройств.
Характеристики и эргономика
- Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц.
- Базовая платформа: Конструкция и аппаратная начинка концепта базируются на недавно анонсированном тонком смартфоне Tecno Camon Slim.
- Защита от фантомных нажатий: Из-за отсутствия рамок пальцам негде опереться, поэтому производителю пришлось полностью переработать чувствительность сенсора и элементы интерфейса для предотвращения случайных касаний.
Впечатления и недостатки
Главным плюсом технологии стало полное визуальное погружение: интерфейс и приложения расширяются до самых краев корпуса. Для сравнения, у флагманского iPhone 17 Pro Max толщина рамок составляет 1,36 мм.
Поскольку телефон является концептом, у него есть мелкие недоработки — на нижних гранях экрана все еще заметны небольшие темные полосы. Тем не менее в Tecno заявляют, что наработки по интеграции дисплеев 0 мм прокладывают путь для будущих серийных флагманов бренда.
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