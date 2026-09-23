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Чіп Snapdragon 8 Elite Gen 6 та 200-Мп камера: представлені Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max

Тест камери Xiaomi 18 Pro Max
Камера Xiaomi 18 Pro Max (ілюстративне фото) | Фото: Xiaomi

Компанія Xiaomi презентувала в Китаї флагманські смартфони 18 Pro та 18 Pro Max. Телефони отримали апаратний захист від підглядання в екран, додатковий дисплей на задній панелі та акумулятори ємністю до 8500 мА·год.

Нові моделі створені на базі передових 2-нм процесорів Qualcomm і з’являться на світовому ринку пізніше, пише Android Headlines.

Екрани та захист від сторонніх поглядів

Смартфон Xiaomi 18 Pro отримав плоский 6,4-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Версія 18 Pro Max пропонує збільшений екран розміром 6,9 дюйма з рамками товщиною 0,99 мм. Обидві панелі мають пікову яскравість 4000 ніт і захищені склом Dragon Crystal Glass 3.0.

Незвичайною особливістю став апаратний фільтр конфіденційності. Ця технологія звужує кути огляду дисплея з боків, приховуючи зображення від сторонніх людей у транспорті чи черзі. Система автоматично активує захист через фронтальну камеру, коли фіксує чужий погляд, а також запускає його під час входу в банківські програми.

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На задній панелі пристроїв встановлено другий OLED-екран: 2,7 дюйма у молодшій моделі та 2,9 дюйма у версії Pro Max. Допоміжний дисплей відображає сповіщення, видошукач для селфі на основній камері та картки швидких налаштувань.

Смартфони Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max
Смартфони Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max
Фото: Xiaomi

Процесори, акумулятори та корпус

Смартфони використовують 2-нм платформи Qualcomm на архітектурі Oryon четвертого покоління. Модель 18 Pro працює на чіпі Snapdragon 8 Elite Gen 6, а версія Pro Max отримала розігнаний Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Обидва гаджети оснащені до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1 ємністю до 1 ТБ з кільцевою системою охолодження.

Xiaomi 18 Pro живиться від акумулятора ємністю 7000 мА·год, а модель 18 Pro Max оснащено акумулятором ємністю 8500 мА·год. Обидва пристрої підтримують 100-ватну дротову, 50-ватну бездротову та 27-ватну реверсивну зарядку. Корпуси захищені від пилу та води одразу за трьома стандартами: IP66, IP68 та IP69. У прошивці HyperOS 4 з’явилася окрема фізична кнопка для швидкого виклику функцій штучного інтелекту.

Камери Leica з двома сенсорами по 200 Мп

Обидві моделі отримали однаковий набір тильних модулів від Leica:

  • Головний сенсор: 200 Мп (1/1,28", Light Hunter 960, діафрагма f/1,67, оптична стабілізація).
  • Перископічний телефото: 200 Мп (1/1,56", 3,2-кратний оптичний зум, макрозйомка від 12 см).
  • Надширококутний: 50 Мп з кутом огляду 102 градуси.
  • Фронтальна: 50 Мп із програмним движком для обробки портретів.

Ціни в Китаї:

  • Xiaomi 18 Pro 12/256 ГБ — 5 999 юанів (близько 895 доларів).
  • Xiaomi 18 Pro 16 ГБ/1 ТБ (Transparent Edition) — 9 999 юанів (близько 1 492 доларів).
  • Xiaomi 18 Pro Max 12/256 ГБ — 6 999 юанів (близько 1 045 доларів).
  • Xiaomi 18 Pro Max 16 ГБ/1 ТБ (Transparent Edition) — 10 999 юанів (близько 1 641 доларів).

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