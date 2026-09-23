Чіп Snapdragon 8 Elite Gen 6 та 200-Мп камера: представлені Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max

Компанія Xiaomi презентувала в Китаї флагманські смартфони 18 Pro та 18 Pro Max. Телефони отримали апаратний захист від підглядання в екран, додатковий дисплей на задній панелі та акумулятори ємністю до 8500 мА·год.

Нові моделі створені на базі передових 2-нм процесорів Qualcomm і з’являться на світовому ринку пізніше, пише Android Headlines.

Екрани та захист від сторонніх поглядів

Смартфон Xiaomi 18 Pro отримав плоский 6,4-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Версія 18 Pro Max пропонує збільшений екран розміром 6,9 дюйма з рамками товщиною 0,99 мм. Обидві панелі мають пікову яскравість 4000 ніт і захищені склом Dragon Crystal Glass 3.0.

Незвичайною особливістю став апаратний фільтр конфіденційності. Ця технологія звужує кути огляду дисплея з боків, приховуючи зображення від сторонніх людей у транспорті чи черзі. Система автоматично активує захист через фронтальну камеру, коли фіксує чужий погляд, а також запускає його під час входу в банківські програми.

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На задній панелі пристроїв встановлено другий OLED-екран: 2,7 дюйма у молодшій моделі та 2,9 дюйма у версії Pro Max. Допоміжний дисплей відображає сповіщення, видошукач для селфі на основній камері та картки швидких налаштувань.

Смартфони Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Процесори, акумулятори та корпус

Смартфони використовують 2-нм платформи Qualcomm на архітектурі Oryon четвертого покоління. Модель 18 Pro працює на чіпі Snapdragon 8 Elite Gen 6, а версія Pro Max отримала розігнаний Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Обидва гаджети оснащені до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1 ємністю до 1 ТБ з кільцевою системою охолодження.

Xiaomi 18 Pro живиться від акумулятора ємністю 7000 мА·год, а модель 18 Pro Max оснащено акумулятором ємністю 8500 мА·год. Обидва пристрої підтримують 100-ватну дротову, 50-ватну бездротову та 27-ватну реверсивну зарядку. Корпуси захищені від пилу та води одразу за трьома стандартами: IP66, IP68 та IP69. У прошивці HyperOS 4 з’явилася окрема фізична кнопка для швидкого виклику функцій штучного інтелекту.

Камери Leica з двома сенсорами по 200 Мп

Обидві моделі отримали однаковий набір тильних модулів від Leica:

Головний сенсор: 200 Мп (1/1,28", Light Hunter 960, діафрагма f/1,67, оптична стабілізація).

Перископічний телефото: 200 Мп (1/1,56", 3,2-кратний оптичний зум, макрозйомка від 12 см).

Надширококутний: 50 Мп з кутом огляду 102 градуси.

Фронтальна: 50 Мп із програмним движком для обробки портретів.

Ціни в Китаї:

Xiaomi 18 Pro 12/256 ГБ — 5 999 юанів (близько 895 доларів).

— 5 999 юанів (близько 895 доларів). Xiaomi 18 Pro 16 ГБ/1 ТБ (Transparent Edition) — 9 999 юанів (близько 1 492 доларів).

— 9 999 юанів (близько 1 492 доларів). Xiaomi 18 Pro Max 12/256 ГБ — 6 999 юанів (близько 1 045 доларів).

— 6 999 юанів (близько 1 045 доларів). Xiaomi 18 Pro Max 16 ГБ/1 ТБ (Transparent Edition) — 10 999 юанів (близько 1 641 доларів).

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