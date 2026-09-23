Чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 и 200-Мп камера: представлены Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max

Компания Xiaomi презентовала в Китае флагманские смартфоны 18 Pro и 18 Pro Max. Телефоны получили аппаратную защиту от подглядывания в экран, дополнительный дисплей на спинке и аккумуляторы емкостью до 8500 мАч.

Новинки построены на передовых 2-нм процессоров Qualcomm и выйдут на глобальный рынок позднее, пишет Android Headlines.

Экраны и защита от чужих глаз

Смартфон Xiaomi 18 Pro получил плоский 6,4-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Версия 18 Pro Max предлагает увеличенный экран на 6,9 дюйма с рамками толщиной 0,99 мм. Обе панели имеют пиковую яркость 4000 нит и защищены стеклом Dragon Crystal Glass 3.0.

Необычной фишкой стал аппаратный фильтр приватности. Технология сужает углы обзора дисплея по бокам, скрывая изображение от посторонних людей в транспорте или очереди. Система автоматически активирует защиту через фронтальную камеру при фиксации чужого взгляда, а также запускает ее при входе в банковские программы.

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На задней панели аппаратов установлен второй OLED-экран: 2,7 дюйма у младшей модели и 2,9 дюйма у версии Pro Max. Вспомогательный дисплей выводит уведомления, видоискатель для селфи на основную камеру и карточки быстрых настроек.

Смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Процессоры, аккумуляторы и корпус

Смартфоны используют 2-нм платформы Qualcomm на архитектуре Oryon четвертого поколения. Модель 18 Pro работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 6, а версия Pro Max получила разогнанный Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Оба гаджета оснащают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 емкостью до 1 ТБ с кольцевой системой охлаждения.

Xiaomi 18 Pro питается от батареи на 7000 мАч, а модель 18 Pro Max оснастили элементом емкостью 8500 мАч. Оба аппарата поддерживают 100-ваттную проводную, 50-ваттную беспроводную и 27-ваттную реверсивную зарядку. Корпуса защищены от пыли и воды сразу по трем стандартам: IP66, IP68 и IP69. В прошивке HyperOS 4 появилась отдельная физическая кнопка для быстрого вызова функций искусственного интеллекта.

Камеры Leica с двумя сенсорами по 200 Мп

Обе модели получили одинаковый тыльный набор модулей от Leica:

Главный датчик: 200 Мп (1/1.28", Light Hunter 960, диафрагма f/1.67, оптическая стабилизация).

Перископический телефото: 200 Мп (1/1.56", 3,2-кратный оптический зум, макросъемка от 12 см).

Сверхширокоугольный: 50 Мп с углом обзора 102 градуса.

Фронтальный: 50 Мп с программным движком обработки портретов.

Цены в Китае:

Xiaomi 18 Pro 12/256GB — 5 999 юаней (около $895).

— 5 999 юаней (около $895). Xiaomi 18 Pro 16GB/1TB (Transparent Edition) — 9 999 юаней (около $1 492).

— 9 999 юаней (около $1 492). Xiaomi 18 Pro Max 12/256GB — 6 999 юаней (около $1 045).

— 6 999 юаней (около $1 045). Xiaomi 18 Pro Max 16GB/1TB (Transparent Edition) — 10 999 юаней (около $1 641).

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