OnePlus 16 показав рекордну міць у AnTuTu: скільки набрав чіп Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
Флагманський смартфон OnePlus 16 протестували в бенчмарку AnTuTu v12, де пристрій показав безпрецедентний результат.
Телефон набрав 5 384 433 бали (майже 5,4 млн). Такий показник забезпечує передовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 нм).
База даних синтетичного тесту підтвердила характеристики пам'яті, екрану та графіки майбутньої новинки, пише Gizmochina.
Результати OnePlus 16 у тесті AnTuTu
У тестуванні брала участь найкраща модифікація телефону з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем стандарту UFS 4.1 ємністю 1 ТБ. Результат у 5,38 млн балів розподілився за категоріями таким чином:
- Процесор (CPU): 1 458 283 балів.
- Графіка (GPU): 2 010 584 балів.
- Пам'ять (MEM): 766 362 бали.
- Інтерфейс (UX): 1 149 204 бали.
Чіпсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (модель SM8975) виготовлено за технологічним процесом 2 нм. Графічний блок продемонстрував найбільший приріст продуктивності, подолавши позначку у два мільйони балів. Для порівняння: ще зовсім недавно флагманські чіпи показували такий загальний результат для всіх розділів разом узятих. Щоправда, варто враховувати, що критерії AnTuTu 10/11 все ж відрізняються від нової версії v12. З нею у всіх смартфонів кількість балів, як правило, виходить вищою, ніж у попередніх версіях бенчмарка.
Характеристики OnePlus 16 та дати виходу
Бенчмарк підтвердив наявність екрану з частотою оновлення 185 Гц та операційної системи Android 17 з оболонкою ColorOS 17. Телефон з'явиться на ринку у версіях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ.
За попередніми даними, OnePlus 16 отримає 6,78-дюймовий дисплей BOE X4, акумулятор ємністю 9000 мА·год із 100-ватним дротовим і 50-ватним бездротовим заряджанням. Камера поєднає основний сенсор на 200 Мп (оптичний формат 1/1,4 дюйма), 50-Мп перископічний телеоб'єктив та 50-Мп надширококутний датчик.
Презентація пристрою в Китаї відбудеться у жовтні. Вихід моделі на світовий ринок поки що залишається під питанням.
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