OnePlus 16 показав рекордну міць у AnTuTu: скільки набрав чіп Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Флагманський смартфон OnePlus 16 протестували в бенчмарку AnTuTu v12, де пристрій показав безпрецедентний результат.

Телефон набрав 5 384 433 бали (майже 5,4 млн). Такий показник забезпечує передовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 нм).

База даних синтетичного тесту підтвердила характеристики пам'яті, екрану та графіки майбутньої новинки, пише Gizmochina.

Результати OnePlus 16 у тесті AnTuTu

У тестуванні брала участь найкраща модифікація телефону з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем стандарту UFS 4.1 ємністю 1 ТБ. Результат у 5,38 млн балів розподілився за категоріями таким чином:

Процесор (CPU): 1 458 283 балів.

1 458 283 балів. Графіка (GPU): 2 010 584 балів.

2 010 584 балів. Пам'ять (MEM): 766 362 бали.

766 362 бали. Інтерфейс (UX): 1 149 204 бали.

Скріншот результату AnTuTu v12 на OnePlus 16 Фото: AnTuTu

Чіпсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (модель SM8975) виготовлено за технологічним процесом 2 нм. Графічний блок продемонстрував найбільший приріст продуктивності, подолавши позначку у два мільйони балів. Для порівняння: ще зовсім недавно флагманські чіпи показували такий загальний результат для всіх розділів разом узятих. Щоправда, варто враховувати, що критерії AnTuTu 10/11 все ж відрізняються від нової версії v12. З нею у всіх смартфонів кількість балів, як правило, виходить вищою, ніж у попередніх версіях бенчмарка.

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Характеристики OnePlus 16 та дати виходу

Бенчмарк підтвердив наявність екрану з частотою оновлення 185 Гц та операційної системи Android 17 з оболонкою ColorOS 17. Телефон з'явиться на ринку у версіях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ.

Дизайн OnePlus 16 (офіційне зображення) Фото: OnePlus

За попередніми даними, OnePlus 16 отримає 6,78-дюймовий дисплей BOE X4, акумулятор ємністю 9000 мА·год із 100-ватним дротовим і 50-ватним бездротовим заряджанням. Камера поєднає основний сенсор на 200 Мп (оптичний формат 1/1,4 дюйма), 50-Мп перископічний телеоб'єктив та 50-Мп надширококутний датчик.

Презентація пристрою в Китаї відбудеться у жовтні. Вихід моделі на світовий ринок поки що залишається під питанням.

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